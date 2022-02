Slusari vine din nou cu învinuiri! Guvernarea Maiei Sandu este vinovată de majorarea prețului la benzină

Guvernarea Maiei Sandu ar purta vina pentru majorările explozive a prețului la benzină. De această părere este ex-deputatul Platformei DA, Alexandr Slusari, care a ținut să facă lumină în acest caz și să prezinte exemplul Ucrainei, care după indicii de dezvoltare economică și nivelul de corupție parcă nu este departe de Republica Moldova, potrivit sinteza.org.

Pe pagina sa de Facebook, politicianul a venit cu câteva cifre pentru reprezentanții guvernării PAS, care potrivit lui Slusari, cu spumă la gură strigă că toate creșterile de prețuri sunt legate de tendințele mondiale și statul nu are pârghii de influență.

„Prețul minimal la benzina A95 în Ucraina este plafonat după același model ca și la noi. Doar că plafonarea face Guvernul în fiecare 2 săptămâni. Diferența față de noi. Marja comercială maximală la vecini este 5 hrivne per litru de benzină sau 3,15 lei. Mai mare decăt la noi cu 0,53 lei. În schimb, accizul este mai mic . 213,5 euro pentru 1000 litri. Recalculând în lei la cursul oficial, accizul este 4,27 lei per litru. Cu 1,10 lei mai puțin decăt în Moldova. Deja DOI ANI Ucraina NU MAJOREAZĂ ACCIZUL la produsele petroliere. Ca rezultat , prețul minimal pentru un litru de benzină în Ucraina la moment este stabilit în valoarea de 34,25 hrivne per litru sau 21,58 LEI. Aproape cu 1,5 lei MAI PUȚIN decăt la noi!”, a scris Slusari.

La fel, acesta a ținut să accentueze că în Ucraina, ar exista o concurență reală pe piață și s-ar duce o adevărată luptă cu acordurile de cartel.

„De atâta, prețul mediul la benzină la vecini este mult mai mic decăt cel minimal reglementat. 32,81 hrivne per litru sau 20,67 LEI. Cu aproape 2,5 LEI este diferența față de Moldova. La ei cifrele la panou diferă uneori cu TREI hrivne per litru, la noi – nici cu TREI bănuți ! În schimb noi deja 6 luni auzim la televiziuni și Facebook concurența bocetelor miniștrilor, deputaților și președintiei. Că avem grea moștenire. Că trebuie să ne racordăm la scumpiri. Că nu se face totul peste noapte. Voi în 180 de nopți și zile absolut nimic nu ați făcut în domeniul combaterii monopolurilor și acordurilor de cartel!”, a mai scris Slusari.

În același timp, acesta a concluzionat pe final de intervenție că cei din PAS ar fi buni doar pentru demagogie și promisiuni, prin faptul că ar veni cu diferite idei de comasări, apărute din cosmos, sau își permit să îndruge zilnic că nu mai tolerează abuzurile.

„Parcă nu ați ieșit din tranșee de opoziție ! Este de râs pentru gașca monopoliștilor și de plăns tare pentru restul țării, care achită la greu costurile incompetenței și impotenței guvernării”, a conchis Slusari.





Vă amintim că astăzi, 1 februarie, ANRE a anunțat o nouă majorare a prețului maxim de referință. Astfel, pentru ziua de miercuri, 2 februarie, un litru de benzină A 95 va costa deja 23.16 lei, cu 7 bani mai mult.

Astfel, un litru de motorină va costa 20.08 lei, cu 4 bani mai mult. De la începutul acestui an, benzina s-a scumpit cu 1.86 lei per litru, iar motorina s-a scumpit cu 2.35 lei per litru.

Sursa: sinteza.org