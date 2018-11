Smerenia – un drum spre pace

În perioada 23-27 octombrie am participat la cea de a șaptea ediție a Festivalului Internațional de Literatură din Timișoara, cu tematica „Țară, țară de adopție”, realizat de o echipă puternică, din care fac parte Robert Șerban, Oana Boca Stănescu, Ioana Gruenwald, Oana...

În ultimele trei săptămâni, prețul petrolului marca Brent a scăzut abrupt cu circa 14% şi a coborât deja sub nivelul de 70 de dolari pentru un baril şi se apropie de cota 69 de dolari, arată datele de la bursele internaționale.

De acest tip de smerenie uităm cel mai des, confundând convingerile noastre cu învățătura. Ni se pare că pentru simplul fapt noi credem ceva, cel care știe mai bine nu are rost să se expună. Cel mai mare val de judecăți asupra unei comunități vine dinspre cei care o cunosc cel mai puțin. Exact așa cum unii din afară critică biserica sau cum unii din interiorul bisericii spun că muzica rock e satanistă sau mai știu eu cum.

Pentru că oricât de învățați am fi, e întotdeauna loc de mai mult. Nimeni nu știe totul. Iar dacă loc de învățătură mai este, atunci ar trebui să învățăm de la cei care știu mai bine decât noi. În acest fel a ales avva Iosif.

Vedem din acest text că Avva Antonie a vrut doar să îi încerce pe cei cu care stătea de vorbă. Iar cei care au răspuns nu au greșit. Fiindcă ei nu susțineau că ceea ce au răspuns ei e adevărul. Ci ni se spune că fiecare răspundea după părerea sa. Nu avem de-a face cu o polemică, o ceartă, o îngâmfare, ca cele atât de des întâlnite în zilele noastre, când fiecare om, care a citit un sfânt părinte în plus, are impresia că se poate contrazice cu oricine. Din contră, acești bătrâni dădeau o dovadă de ascultare în momentul în care au ales să răspundă întrebării puse de avva Antonie. Însă vedem mai departe că avva Iosif a îmbinat ascultarea cu smerenia și a răspuns prin „nu știu”. Nici nu ni se spune despre ce paragraf din Scriptură e vorba. Ci faptul că avva Iosif nu s-a rușinat nici de ceilalți bătrâni, nici de avva Antonie și a spus că el nu poate răspunde, fiindcă nu știe. Întrebarea, pe care mi-o adresez eu, legată de acest episod din pateric, e următoarea: oare dacă întrebarea venea de la altcineva ce ar fi răspuns Iosif? Nu cred că ar fi spus la fel: „nu știu”. Însă în smerenia lui avva Iosif știa că cel mai în măsură să răspundă e altul prezent acolo. Și astfel, spune avva Antonie, a aflat calea.

