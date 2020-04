Soarele UCIDE COVID-19. „Cel mai ȘOCANT lucru”. Ce arată noul studiu

„Ar fi bine să ştim cum s-a făcut testul. Nu că ar fi fost făcut greşit, doar că există mai multe moduri diferite de studia virusurile, în funcţie de ce aspect ne interesează", susține dr. Benjamin Neuman, de la catedra de ştiinţe biologice a Texas A&M University.

„Cel mai şocant lucru până în prezent este efectul puternic pe care lumina solară îl are asupra virusului, atât pe suprafeţe cât şi în aer liber. Avem mari speranţe că răspândirea virusului se va diminua în timpul verii", a spus el, citează Mediafax.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Horoscop 25 Aprilie 2020, ora: 07:35

Iata horoscopul zilei de azi SAMBATA 25 APRILIE 2020; Luna intra in vorbaretul Gemeni in aceasta zi, facandu-i sociabili chiar si pe cei mai mari introverti. Este o zi tare buna in care sa stam la taclale cu prieteni, cu familie, direct sau pe skype sau zoom, facand schimb de povesti despre...