Şoc la Indian Wells! Bianca Andreescu a distrus-o în doar 52 de minute pe Muguruza şi s-a calificat în semifinale: ”Am făcut cel mai bun meci din carieră”

Bianca Andreescu reuşit la Indian Wells victoria carierei, 6-0, 6-1 cu Garbine Muguruza, fost lider în clasamentul WTA şi câştigătoare a două Grand Slamuri. Tenismena în vârstă de 18 ani s-a calificat astfel pentru prima dată în semifinalele unui turneu Premier Mandatory.



Bianca Andreescu surprinde în continuare. Sportiva de doar 18 ani a reuşit să o elimine pe Muruguza în doar 52 de minute, în sferturi la Indian Wells. Bianca a câştigat cu 6-0, 6-1 - cea mai importantă victorie din scurta sa carieră. În urma acestui rezultat, tenismena care reprezintă Canada şi-a asigurat prezenţa în primele 40 jucătoare ale lumii/

”E incredibil ce am realizat în ultimele câteva luni, sunt foarte recunoscătoare. Cred că azi am jucat cel mai bun tenis al meu, a fost, poate, cel mai bun meci din cariera mea şi o zi superbă. Am trecut prin multe în trecut, prin accidentări şi tot felul de lucruri, iar acum sunt recunoscătoare că a venit rodul muncii şi al sacrificiilor făcute. Am fost concentrată de la început, nu aveam nimic de pierdut şi am crezut în mine. Orice e posibil, am spus asta de multe ori, dar cred că e adevărat. Vă mulţumesc tuturor care aţi venit şi m-aţi împins de la spate, sprijinul vostru contează enorm”, a declarat Bianca Andreescu la finalul meciului, citată de prosport.ro.