Socialistul Adrian Lebedinschi nu exclude o coaliție cu Partidul Democrat

(Cuvântarea președintelui N. Timofti pe care (nu) știm cine i-a interzis să o rostească la Televiziune. Am intrat în posesia textului alocuțiunii președintelui R. Moldova, N. Timofti, pe care urma să o rostească la televiziune săptămâna viitoare, între 29 aprilie și 2 mai.

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Fracțiunea PSRM a ieșit la declarații după întrevederea cu Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. "Noi am discutat cu domnul Președinte. Anterior ne-am convocat și cu fracțiunea Partidului Socialiștilor într-o ședință separată, noi am discutat despre...

În context, Adrian Lebedinschi a precizat că demiterea Guvernului Sandu nu va influența relațiile internaționale ale țării noastre. „Nu văd niciun motiv care ar servi la sistarea relațiilor dintre Moldova și UE. Ne propunem să avem relații bune și cu estul și cu vestul. Vrem să aducem UE în moldova sub aspectul condițiilor de trai. Când va veni delegația UE în Moldova se vor convinge că lucrurile merg bine”, a conchis deputatul PSRM.

„Admit și că PD va vota un eventual guvern minoritar. Nu am discutat despre o coaliție cu PD, nu o văd până când, dar nu o exclud. Vedem ce spune Consiliul Republican”.

