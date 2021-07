Socialistul Golovatiuc ar fi agresat sexual o angajată în interiorul Ambasadei R. Moldova la Moscova

Fostul socialist și actualul ambasador al Republicii Moldova, în Federația Rusă, Vladimir Golovatiuc, ar fi agresat sexual o angajată din cadrul misiunii diplomatice de la Moscova.

Cazul ar fi avut loc 3 săptămâni în urmă. Ambasadorul Golovatiuc a chemat-o pe angajata misiunii diplomatice sub un pretext inventat în apartamentul său care se află deasupra biroului de serviciu. Imediat după ce angajata a intrat în hall, Vladimir Golovatiuc a ieșit din biroul sau gol și excitat sexual. Doar datorită reacției rapide, angajata a reușit să scape din brațele ambasadorului.

„Am revenit în R.Moldova, fiind în concediu. A fost un concediu programat încă în luna iunie, însă din cauza alegerilor parlamentare am fost nevoit să-l amân”, a declarat acesta.

Golovatiuc nu a dorit să comenteze informația sub nicio formă cu privire la scandalul sexual în care ar fi fost implicat, ambasadorul a refuzat categoric să ofere detalii, menționând că alte subiecte nu comentează.

Angajata Ambasadei a spus:„ El m-a invitat la reședința dumnealui care este amplasată în incinta ambasadei. Dumnealui avea dubii în privința vestimentației pe care trebuia să o ia la o cină. Când eu am intrat, dumnealui nu avea haine pe el. El m-a întrebat dacă eu știu cum el ar trebui să se îmbrace, după care a încercat să mă cuprindă și m-a întrebat: cum să meargă într-o stare atât de excitată, cum să iasă din casă când trebuie «calmat». Eu m-am eschivat și am reușit să fug din reședință. Îndată după cele întâmplate eu am anunțat colegul de la ambasadă, dar și organele poliției din Rusia. Mă aflam într-o stare de șoc, într-o stare de nervozitate maximă, profund rușinată de ceea ce mi s-a întâmplat. Este inadmisibil acest lucru”.

Vladimir Golovatiuc nu i-a iertat refuzul și a început prin diferite metode să o atace și să o ponegrească.

„Sunt în continuare șocată, stresată și nedumerită. Sunt urmărită cu priviri de către colegii mei din ambasadă. Dumnealui a răspândit informații denigratoare în privința mea, atât în Rusia, cât și la Chișinău. A declarat că eu sunt o femeie «cu responsabilitate socială scăzută», că am avut comportament inadecvat, că l-am provocat, l-am hipnotizat. Toate aceste minciuni el le spune la Guvern, la MAEIE, la Parlament. Eu mă întorc din misiune cu o pată mare provocată de dumnealui”, menționează aceasta.

Menționăm că Vladimir Golovatiuc a devenit eroul mai multor știri soldate cu abateri disciplinare - filmarea vlogului lui Igor Dodon în incinta ambasadei, contrabanda cu untura de bursuc în sacii cu poșta diplomatică, angajarea șoferului cu permis de conducere falsificat.

Potrivit Codului penal, „hărțuirea sexuală” se pedepseşte cu amendă în mărime de la 650 la 850 unităţi convenţionale, cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 140 la 240 de ore sau cu închisoare de până la 3 ani.

Sursa: deschide.md