Socialistul Golovatiuc ar putea ajunge Ambasador al RM în Rusia având ZERO experiență diplomatică

Cotidianul reține comentariul lui Golovatiuc privid propunerea lui Dodon de a-l numi ambasador în Federația Rusă. Deși nu a ocupat nicio funcție în sfera diplomației, deputatul socialiștilor Vladimir Golovatiuc este propunerea Republicii Moldova pentru a fi ambasador în Federația Rusă, a anunțat, vineri, 11 decembrie, Igor Dodon, după ce Andrei Neguță a fost rechemat în urma scandalului cu anabolizante. Parlamentarul PSRM a declarat că deja a acceptat propunerea președintelui în exercițiu, menționând că încă nimic nu este bătut în cuie și rămâne de văzut dacă va ocupa fotoliul diplomatic. „Posibil voi fi ambasador. Eu cunosc foarte bine realitățile din Federația Rusă. Acolo am trăit aproximativ 13 ani. Cu ce este legată această propunere ca să fiu numit ambasador, eu nu știu, dar nici nu sunt foarte interesat. A fost propunerea din partea președintelui Igor Dodon și în actualele condiții am acceptat-o. Nu știu cum se va termina această istorie, dar pot menționa că în repetate rânduri am spus despre atribuțiile Ambasadei Republicii Moldova în străinătate”, a declarat Vladimir Golovatiuc la RTR Moldova.