Socialistul Voicu, care umblă cu „dame de companie” prin Qatar, are o locuință de lux donată de părinți

Noul ministru al Afacerilor Interne, Pavel Voicu, locuiește într-o casă scumpă, amplasată in suburbia Durlești a capitalei, pe care părinții săi, care locuiesc in satul Măcărești, r-l Ungheni, i-au donat-o 7 ani in urmă. Despre asta scrie Ziarul de Gardă, care a analizat patrimoniul și veniturile membrilor Guvernului Ion Chicu.

Imobilul cu două etaje in care locuiește familia Voicu este ridicat pe un teren pe care părinții ministrului l-au cumpărat in anul 2007 de la Ion Stratulat, un fost polițist, împușcat în anul 2011 la o terasă din centrul Chișinăului în urma unui conflict cu sportivul Ion Șoltoianu.

Conform informațiilor din actele cadastrale, pe care le citează ZdG, casa a fost dată în exploatare în luna august 2012, iar peste doar două luni, pe 6 octombrie 2012, a fost donată de către părinți actualului ministru de Interne. Jurnaliștii mai notează că in anii 2007-2012, perioadă în care, oficial, casa era construită de părinții săi, Pavel Voicu a deținut diverse funcții de conducere în poliție, printre care și cea de comisar al sectorului Botanica și comisar al raionului Cimișlia. „Până la o anumită fază casa a fost a părinților, pe urmă eu am plecat în România trei ani de zile, m-am întors și am finalizat-o. Împreună cu părinții am construit-o. Mama a fost în Italia vreo 12 ani, iar tata a fost mai mult cu mine. Eu am procurat lotul și am început construcția, apoi eu am fost în România și am activat trei ani de zile director general la o uzină metalurgică și am avut un salariu care mi-a permis să-mi finalizez casa”, a declarat Pavel Voicu pentru Ziarul de Gardă.

Reporte ZdG au verificat și proprietățile premierului Ion Chicu. El locuiește într-o vilă amplasată în orășelul Durlești, în Întovărășirea Pomicolă „Struguraș”. Este, de fapt, un duplex, pe care familia noului premier îl împarte cu familia surorii lu Ion Chicu. ”Imobilul cu suprafața oficială de 155 m.p. a fost construit în anii 2014-2015 de către Gheorghe Ursoi (cumnatul prim-ministrului – n.n.), iar în octombrie 2015, în urma unui „contract de împărțire în natură a imobilului ce se afla în proprietate comună”, familiei Chicu i-au revenit 77,9 m.p., iar familiei Ursoi, 77,7 m.p..”, notează ZdG.

Alte detalii despre averile tuturor membrilor Cabinetului Ion Chicu puteți afla din investigația Ziarului de Gardă.

Ministrul de Interne Voicu, s-ar fi „întâlnit” cu o „damă de companie” de culoare, în timpul vizitei în Qatar