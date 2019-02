Socialiștii au trecut la amenințări deschise la adresa businessului: când o să venim la putere, o să punem un lacăt mare la întreprindere

Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur și Grigorie de Nazianz au fost întotdeauna considerați stâlpi ai bisericii. De la primii doi am moștenit și textul liturghiilor pe care Biserica Ortodoxă le săvârșește. Cel mai des are loc Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur,...

Olga Focșa din Strășeni a evadat de două ori de sub baionetele sovieticilor, apoi și-a trăit o bună parte din viață, ascunsă în podurile sătenilor

British Council a adresat scuze postume scriitorului George Orwell pentru respingerea de la publicare a unui eseu al acestuia, "In defence of English cooking", în urmă cu peste 70 de ani, din cauza îngrijorărilor legate de adecvarea textului în raport cu...

Reprezentantul oficial al Ministrului rus de Externe, Maria Zaharova a organizat un briefing în cadrul căruia a sărit în apărarea marionetelor sale de la Chișinău, declarând că Rusia „n-a avut și nu are intenția să influențeze procesul electoral din Moldova”.

Cel de-al treilea suspect în cazul otrăvirii lui Skripal, cunoscut sub numele de ”Serghei Fedotov”, a fost implicat în tentativa de asasinare a omului de afaceri bulgar Emilian Ghebrev, care în 2015 a fost otrăvit cu neurotoxina ”Noviciok”, reiese din...

„Vreau să vă spun că eu niciodată nu le-am spus angajaților cum și cu cine să voteze. Eu doar le-am transmis că la întâlnirile electorale pot pune orice întrebare îi frământă, iar în cabina de vot să procedeze cum îi dictează conștiința. Atât. La finalul întâlnirii electorale socialiștii au spus: Când o să venim la putere, o să punem un lacăt mare la această întreprindere. Eu pur și simplu am rămas șocată”, a adăugat Lilia Ronagaet, căreia îi este frică de ce ar putea urma.

De partea cealaltă, femeia respinge aceste acuzații, menționând că întâlnirea dintre Lebedinschi și angajații întreprinderii a fost convenită seara, în jurul ore 18.00, și a avut loc ieri dimineața. „Eu nu aveam cum să instruiesc oamenii ce să întrebe. Cei prezenți au întrebat ce are de gând să facă, dacă va ajunge în Parlament. Mi se pare normal asta. Noi, cetățenii, avem dreptul măcar o dată la patru ani să-i întrebăm pe pretendenții la fotoliile de deputat ce vor să facă și cum o să ne reprezinte”, a declarat pentru Ziarul NAȚIONAL șefa întreprinderii la care a fost Lebedinschi.

