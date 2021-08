Societatea civilă cere noii puteri impozitarea cultelor religioase

Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, aflat sub presiune din cauza sancţiunilor dictate de Uniunea Europeană, a cerut marţi sprijin suplimentar din partea Rusiei, în...

Satul Zaluceni din raionul Florești are propriul său drapel și stemă. Președinta țării, Maia Sandu, a semnat decretul în acest sens, transmite Știri.md.

Declarația președintelui american Joe Biden conform căreia Rusia nu are nimic altceva în afară de petrol şi arme nucleare i-a nemulțumit pe oficialii de la Kremlin. Potrivit acestora,...

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Numele Furdui are o istorie complicată şi foarte interesantă.

Japonia, astăzi, 6 august, comemorează 76 de ani de la bombardamentul atomic de la Hiroshima. Comemorarea din acest an vine cu o controversă legată de refuzul Comitetului Internaţional Olimpic...

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Polițiștii moldoveni, fiind în cooperare cu Interpol, au reținut în Ungaria o moldovenească de 63 de ani, aceasta este acuzată de escrocherie în proporții deosebit de mari și plus la aceasta, era dată în urmărire internațională din 2017.

Confruntări violente între polițiști și protestatari, are loc la sediul televiziunii BBC din Londra. Zeci de manifestanţi furioşi au încercat să pătrundă în birourile instituției, pe care o consideră responsabilă pentru promovarea vaccinurilor împotriva...

Anterior revoluției ambasadorilor din 2019, liderul filialei bisericii ortodoxe ruse din Moldova, colonelul Nicolae Kantarean ( Mitropolitul Vladimir) a „colaborat” frucuos cu toate puterile din Republica Moldova, fapt care l-a plasat în lista celor mai bogati moldoveni. Înalt Prea Sfinţitul (ÎPS) Vladimir, mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove, sau Nicolae Cantarean, pe numele său de mirean, deţine, în arendă, prin intermediul unei firme în care figurează în calitate de fondator, alături de un alt slujitor al Domnului, un hectar de pădure în apropierea s. Ruseştii Noi, r. Ialoveni, pe care are construită o casă de vacanţă, îngrădită şi ferită de ochii muritorilor de rând. În urmă cu aproape două săptămâni, ZdG l-a surprins pe ÎPS în zonă, la volanul maşinii de lux a Mitropoliei Moldovei, o Toyota Land Cruiser, cu numere guvernamentale. ÎPS mai are un apartament de lux de 175 m.p., estimat de experţi imobiliari la peste 3 mln. de lei, şi figurează în calitate de fondator la încă un SRL, specializat în reparaţia automobilelor.

Amintim că recent Președintele Parlamentului Igor grosu a avut o întâlnire cu liderul filialei bisericii ortodoxe ruse din Moldova, Mitropolitul Vladimir. „Preasfinţitul” reprezentatnal BOR in Republica Moldova a reitarat poziţia instituiei pe care o conduce de a păstra şi promova valorile moral-spirituale autohtone.

Modificarea Codului Fiscal al Republicii Moldova (art. 103), așa încât în cazul în care pentru prestarea unui serviciu divin (botez, cununie, înmormântare, parastas, etc) se aplică o taxă(fixă sau benevolă), atunci prestatorul să fie obligat să emită bon de casă, cu achitarea ulterioară a impozitelor.

Impozitarea comerțului Obligarea Serviciului Fiscal de Stat să sancționeze cultele religioase și părțile lor componente, inclusiv magazinele bisericești, pentru comerțul fără bon de casă. Achitarea impozitelor din vânzarea obiectelor de cult (cărți, icoane, lumânări, veșminte, vin, ulei, etc.) trebuie să fie realizată cu emiterea bonului de casă și achitarea impozitelor din comerț. Comerțul cu bon de casă ar contribui la bună imagine a cultului în societate și ar elimina riscul schemelor de afaceri.

Salarii oficiale Fiecare comunitate religioasă (parohie, mănăstire, episcopie, mitropolie, casă de rugăciune) trebuie să-și angajeze în mod oficial persoanele ce primesc salarii și prime (preoți, diaconi, palamari, episcopi, dascăli, pastori, muftiu, etc). Astfel persoanele angajate oficial vor contribui la fondul de asigurări sociale, la fondul medical, având astfel polița medicală, iar la împlinirea vârstei – pensia de la stat. Angajarea oficială ar contribui la transparența cultelor față de societate.

„Timp de mulți ani noi eram nemulțumiți de abuzurile Mitropoliei Moldovei, dar și a politicienilor care cochetau cu clericul ortodox. Ierarhii ortodocși susțineau politic un anumit partid politic, iar apoi politicienii ofereau anumite privilegii Mitropolitului, ca scutiri de taxe de import, pașapoarte diplomatice, numere guvernamentale. Guvernul închidea ochii la salariile oferite în plic. Astfel am ajuns să avem unii clerici cu proprietăți exagerate. În sfârșit avem un parlament și un guvern cu oameni onești. Vor avea ei curajul să aducă transparență și echitate în culte?”, a scris Ion Andronache pe Facebook .

Solstiţiul de vară are loc anul acesta luni, la ora 06:32, ziua de 21 iunie fiind cea mai lungă din an şi marcând începutul verii astronomice. Durata zilei va fi de 15h 32m, cea a...

Era liberei circulații a transformat totul, de la securitatea și locația muncii până la prețurile din magazine, scrie The Financial Times într-o analiză în care...

Robert Downey Sr., cineast cunoscut pentru titluri ca „Putney Swope” şi „Boogie Nights” şi tatăl actorului Robert Downey Jr., a murit la New York, pe 7 iulie, la...

Ziua internațională a prieteniei, marcată în fiecare an la 30 iulie, a fost adoptată oficial de ONU în 2011, în ideea de a transmite mesajul că prietenia între popoare,...

