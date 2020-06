Şocul iniţial al pandemiei asupra industriei auto europene este devastator, iar revenirea se anunţă a fi una lentă, ceea ce anunţă vremuri grele pentru ţările care şi-au pus soarta economiei în mânile constructorilor de maşini

„Nu știu dacă va fi ședința Consiliului Politic, dar am auzit că va fi ședința fracțiunii. Am auzit că vor fi luate decizii privind remanieri la nivel de conducerea partidului și...

„Astăzi Filip are de ales între a mai sta câteva luni în fruntea PD-ului pentru a-i asigura un confort parlamentar lui Dodon sau să lupte pentru propria-i demnitate și...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

„Aveam doar 16 ani. Am fost judecată cu proces şi condamnată politic la 10 ani, ca duşman al poporului rus. În lagăr, la Polul îngheţat, foamete cruntă după un război nimicitor, gerul...

A trecut deja și Duminica Sfintei Cruci. Practic putem spune că a trecut jumătate din post. Pentru că ne-am obișnuit să spunem postul de patruzeci de zile, fără să ne întrebăm de ce anume acest post are de fapt mai mult de atât.

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Desecretizarea fondurilor Arhivei Ministerului Afacerilor Interne al R. Moldova ofera cercetatorilor posibilitatea realizarii unei reconstituiri cat mai fidele a multiplelor aspecte ale istoriei regimului totalitar comunist, insuficient sau deloc elucidate in istoriografia noastra. Regimul...

Emisarul american pentru Serbia şi Kosovo, Richard Grenell, a declarat luni că Belgradul şi Pristina au acceptat o întâlnire la Casa Albă pentru a încerca relansarea dialogului blocat de peste un an, notează AFP, citată de Agerpres.

Retenția de apă din organism nu face altceva decât să ne compromită starea de bine. Mâini și picioare umflate, senzația de kilograme în plus, disconfort respirator, toate acestea pot anunța neplăcuta situație despre care am vorbit mai devreme.

Luna paraseste Berbecul si se indreapta spre Taur, de aceea si mintea ta se va indrepta spre lucruri mai practice. Poate finantele tale sunt punctul principal de atractie al acestui moment? Poate simti nevoia unei mese copioase, gatite din inima? Luna in Taur face cuadratura cu Saturn in...

În Spania, una dintre economiile europene unde pandemia a lovit cel mai dur, premierul Pedro Sanchez a anunţat un plan de 3,75 de miliarde de euro pentru salvarea industriei auto „aflată în depresiune“. Acolo, ca în majoritatea ţărilor din UE, în aprilie şi mai au fost înregistrate rezultate minime record în ceea ce priveşte vânzările. În aceeaşi perioadă, fabricile de maşini şi componente au fost obligate să se închidă pentru a respecta măsurile de izolare. Pentru a încuraja achiziţiile de maşini, Sanchez a promis ajutor financiar celor care cumpără maşini noi, dar şi stimulente financiare şi scutiri de la plata taxelor pentru companii. Şeful guvernului a anun­ţat „ajutor pentru familii cu resurse mai puţine, antre­prenori şi pentru cei care lucrează pe cont pro­priu pentru achizţionarea de maşini noi, în special electrice“. Scutiri fiscale sunt oferite companiilor care vor să-şi înnoiască parcul auto. Preşedintele Franţei Emmanuel Macron a anunţat şi el un pachet de sal­vare pentru industria auto, de opt miliarde de euro, constând în principal din subvenţii de 7.000 de euro pentru achiziţia de maşini electrice. Ţinta Parisului este ca până în 2025 Franţa să devină liderul european la producţia de maşini nepoluante. Cons­tructorul auto fanion al ţării, Renault, are deja un avantaj apreciabil în fabricarea de maşini electrice faţă de, spre exemplu, fabricanţii germani, ale căror modele sunt mai degrabă scumpe. Însă şi Renault pare copleşit de tăvălugul de maşini electrice ale constructorilor chinezi. În aceste condiţii, Renault a ales calea restructurării.

În analiza sa anuală „Războiul maşinilor“, Bank of America estimează că vânzările de autovehicule la nivel global se vor reduce cu peste 20% anul acesta şi nu vor reveni la nivelurile de dinainte de pandemia de COVID-19 înainte de 2023. „Declinul global al vân­zărilor este un număr masiv şi te readuce la ideea că această criză în mijlocul căreia ne aflăm toţi este peste tot şi pretutindeni, ceea ce este diferit faţă de crizele din sector din ultimii 20-30 de ani, unde problemele erau locale“, a spus John Murphy, analist la BoA.

În situaţia Ungariei mai sunt câteva state est-europene. În Cehia, cea mai matură economie din regiune, producţia industrială a înregistrat în aprilie cea mai mare scădere din istoria recentă, de -34% în ritm anualizat, sub impactul prăbuşirii cu -80% a producţiei din sectorul auto. În Slovacia, în aceeaşi lună activitatea din industria constructoare de maşini şi componente s-a dus în jos cu -79%, rezultând un plonjon de -42% al industriei în general. Este cel mai slab rezultat de când ţara, cel mai mare constructor auto din lume în funcţie de producţie pe cap de locuior, şi-a câştigat independenţa în 1993.

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

Fostul vicepreședinte american, Joe Biden, care este pe cale să obțină nominalizarea partidului său la alegerile pentru Casa Albă din luna noiembrie a acestui an, este supus unor presiuni din...

Vom trăi într-o lume dominată de frica de îmbolnăvire? Va exista tentația statelor de a spori supravegherea digitală a cetățenilor sub pretextul protejării sănătății...

Premierul britanic Boris Johnson, infectat cu noul coronavirus, a afirmat, într-un interviu pentru The Sun on Sunday, că medicii care l-au avut în îngrijire pregătiseră...

Cu pași repezi, planeta noastră ajunge să fie îngropată în plastic. Nicio substanță nu are un impact mai devastator asupra faunei, vegetatației și oceanelor decât plastic....

Veste uriaşă venită de peste Ocean. Donald Trump a anunţat că până la finalul acestui an va fi gata un vaccin împotriva COVID-19. Preşedintele american spune că se fac eforturi...

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)