Soția lui Plahotniuc se judecă în Cipru pentru dreptul de proprietate asupra unui iaht și a unui imobil din Spania

La sfârșitul anilor ’90 Oxana Childescu a figurat asociat majoritar la Minor SRL, prima denumire a Finpar Invest SRL, cea mai veche companie a familiei Plahotniuc. Tot ea a apărut drept beneficiar final a Axecorp Trading LTD, companie cipriotă asociată în Sigmateli LTD, o altă companie cipriotă care figurează în acte, conform datelor cadastrale din România și Franța, proprietara a două vile și a unei cabane montane.

14 Iulie 2020

