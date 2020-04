Soluție pentru îndrăgostiți: căsătorie online, cu ceremonii video în fața ofițerului de stare civilă. „Acum nu mai aveți nicio scuză”

Majoritatea birourilor de căsătorie din New York au fost închise și nu au emis certificate în ultimele săptămâni.

Guvernatorul New York, Andrew Cuomo, a semnat un ordin prin care permite cuplurilor să obțină certificatul de căsătorie de la distanță, iar funcționarilor să desfășoare ceremonii video.

