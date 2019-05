SONDAJ | Trei partide ajung în Parlament: PDM este peste ACUM

Ceea ce se întâmplă astăzi în Legislativ îmi amintește de ultimele luni de agonie ale primului parlament, în care am avut și eu onoarea să fiu deputat.

Astfel, cele mai multe voturi le-ar acumula Partidul Socialiștilor, care ar fi susținut de 27,3% din numărul total al participanților la sondaj și 38,4 la sută dintre cei deciși. Pe locul doi va fi Partidul Democrat, creditat cu încredere de către 16,9% din eșantionul total și 23,8% dintre alegătorii cu opțiune de vot clară. Pentru blocul ACUM ar vota 16,7% dintre participanții la sondaj și 23,5% dintre cei deciși. Sub pragul electoral se situează Partidul Șor, pentru care ar vota 4,1% dintre participanții la studiu. Dacă e să ținem cont de opțiunile moldovenilor deciși, pentru formațiunea condusă de Ilan Șor ar vota 5,8%.

În cazul alegerilor parlamentare anticipate, blocul ACUM nu are șanse să obțină majoritatea și va rămâne, ca și în actualul legislativ, pe al treilea loc, după numărul de mandate. Acest lucru rezultă din cel mai recent sondaj al Asociației Sociologilor și Demografilor.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)