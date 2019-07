SONDAJ / Cum ar vota cetățenii, dacă duminica viitoare s-ar desfășura alegerile locale

De 24 de ani R. Moldova se află sub zodia nenoroclui și a neîmplinirii. După declararea Independenței scriitorul Ion Druță era convins că singura garanție de constituire și afirmare a statului R. Moldova este adoptarea Constituției.

Dintre cei siguri că vor merge la vot (514 respondenți), pentru PSRM ar vota 25%, PDM – 12%, PAS – 15%, PDA – 10%, Partidul Șor – 5, PCRM – 3%, PL – 2, Blocul ACUM și Partidul Nostru – câte 1 procent etc.

Astfel, cetățenii ar vota pentru PSRM – 32%, pentru PDM – 15%, PAS – 12%, PDA – 7%, Partidul Șor – 6% PCRM – 3%, PL și Partidul Nostru – câte 1%, celelalte partide – sub 1%.

