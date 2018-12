SONDAJ DE ULTIMĂ ORĂ /// 74% dintre români își doresc Unirea României cu R. Moldova (INFOGRAFIC)

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

Cum vă spuneam, cu câteva săptămâni în urmă, am fost la Istanbul, dar nu doar în excursie, ci ca participantă la cea de-a 37-a ediție a Târgului Internațional de Carte TÜYAP de la Istanbul, între 10 și 12 noiembrie. Evenimentele au fost organizate de Institutul...

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenko!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc. Atunci nici nu bănuiam măcar că, scandând „Jos,...

Un preot din Rusia este investigat de comisia disciplinară a eparhiei din orașul Tver, după ce a postat pe rețelele de socializare fotografii cu genți și încălțăminte Louis Vuitton și Gucci, scrie Actually Russia.

În cadrul studiilor universitare și postuniversitare se scriu și se susțin mai multe tipuri de teze - de an, de licență, de masterat, de doctorat și elaborarea acestor lucrări este o preocupare permanentă a catedrelor de profil și a profesorilor care îi ghidează pe...

Situația devine tot mai complicată la Londra în privința Brexitului. Mai multe publicații scriu, citând surse din guvern, că votul de marți în privința planului de Brexit al Theresei May a fost scos de pe ordinea de zi a Parlamentului.

