SONDAJ de ultimă oră / Aproape 70% dintre români se declară de-acord cu unirea cu Basarabia (R. Moldova)

43% dintre români cred ca țara noastră e mai in siguranță decât oricând in istorie după aderarea la NATO, iar 37% consideră ca maximul de siguranță a fost atins in perioada regimului Ceaușescu.

Pe planul apărării, românii văd Rusia drept cel mai mare pericol, în proporție de 46,3%. Dacă ar exista un război, majoritatea absolută a românilor crede că țara nu ar fi ajutată de nimeni, 73,3%, 66,3% cred că am fi ajutați de NATO și 36,9% că am fi asistați de americani.

