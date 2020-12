Sondaj de ULTIMĂ ORĂ pentru Parlamentul României. PNL - 29%. PSD - 28%. USR - 13%. AUR - 7%. UDMR - 6%. ProRomânia - 6%.

Am intrat în ultima săptămînă a campaniei electorale. Vă simt că sînteți însetați de cunoaștere. Vă simt că tînjiți după sondaje. Veniți la sociolog de luați procente.

Acesta este cel mai recent sondaj Sociopol pe teme electorale. Proaspăt. Terminat duminică seară. El prefigurează ce se va întîmpla duminica viitoare, la vot. Care sînt principalele concluzii?

În primul rînd, o participare scăzută la vot.

Deocamdată sînt semne că va fi 30%. În cazul în care se învîrtoșează puternic patima pe participanți, e posibil să crească pînă spre maxim 35%. Dar nu mai mult. Un nivel semnificativ mai scăzut decît avem parte în general la alegerile parlamentare, în jur de 40%-45%. Și clar mai scăzut decît la recentele alegeri locale, cînd a fost 46%.

Deci deocamdată participare la vot 30%. Atenție! Fără diaspora. De acolo vor mai veni probabil două, maxim trei puncte procentuale.

A doua concluzie puternică este despre partidele mari.

Cele două partide mari, PNL și PSD, sînt practic la egalitate, ca în cursele de cai, ca în vestita cursă din Ben Hur. Sper că ați văzut Ben Hur, căci altminteri îmi scade puternic stima la adresa voastră. Ambele partide în jur de 30%, un pic sub. Care se mobilizează mai bine duminica viitoare, acela va cîștiga alegerile la mustață.

Va fi una din principalele zbateri de anul acesta. Cine ia cu un vot în plus? Cine ia votul de aur? Nu că ar conta, căci Iohannis clar nu are de gînd nici să respecte Constituția, nici să dea guvernarea PSD-ului. Dar va însemna mult în economia construirii Guvernului de după. Cît și în marea vociferare după, cînd toată lumea va clama victoria. Din nou.

Deci deocamdată PNL 29. PSD 28. Neck to neck.

Altă concluzie importantă o reprezintă erodarea USR.

Cu cîteva săptămîni în urmă, USR PLUS dădea semne din ce în ce mai clare că trece de 20% și că se așează la masă cu celelalte două partide mari, în apropierea lor ca procente. Emițînd pretenții de partid mare.

Not any more. Nu mai e cazul. Ultima perioadă ne arată un USR în defensivă, în scădere clar sub 15%. Toate tunurile propagandei iohanniste s-au pus dintr-o dată cu gurile pe imaculații de la USR, arătînd că de fapt nu sînt atît de imaculați, ci la fel de bicisnici și de terfeliți ca și ceilalți.

Gurile rele spun că Dan Barna este deja căutat de poteră, să-l mînjească un pic cu proiectele europene, și că acesta ar fi de fapt motivul pentru care a făcut dintr-o dată Covid. Foarte convenabil Covidul ăsta cînd te caută potera în plină campanie electorală. Să fie primit.

Deci USR PLUS 13%. Pa vise de mărire, de primadonă guvernamentală. Un pic de lungul nasului, via dosare penale și campanie de mînjire. Ghinion.

De departe supriza cea mai mare a acestor alegeri parlamentare o va reprezenta AUR.

Un partid practic necunoscut pînă relativ recent, care iată deja ia cu asalt porțile Parlamentului, precum pe vremuri PP-DD în 2012. E în creștere clară, non-liniară. Explozie în campania electorală. Cu siguranță va intra în Parlament. Lumea încă nu crede asta. Vă înțeleg perfect. De cîte ori ați crezut voi oare sondajele? Lasă, că mai sînt șase zile și o să vedeți.



Deci AUR deocamdată 7. Mare surpriză. Mare de tot. Badabing...





Celelalte două partide medii spre mici, Pro România și PMP, horcăie la marginea lui 5. Dar fiecare horcăie de părți diferite ale suferinței.

Pro România va intra, în buză. E într-o scădere clară față de acum cîteva luni, față de ce scor avea înainte de alegerile locale. Dar va intra în Parlament. Cu zgîrieturi pe față și mult sub ce și-ar fi dorit. Duse sînt vremurile alea cînd Ponta își închipuia că îngenunche PSD-ul. Iaca nu se poate. Dar va intra în Parlament. Just that. Nothing more.

PMP, în schimb, pa. E de partea proastă a ștremeleagului, a istoriei, a barierei de 5%. Din sondaje reiese din ce în ce mai clar că nu va face 5%, că horcăie în jur de 3%. Iar gurile rele spun că în PNL s-a luat clar decizia ca PMP să nu fie ajutat cu nici un strop de vot. Să zacă. Să moară. Să dispară. Bun. Foarte bun așa. Ghinion.

Deci Pro România 6. PMP 3. Să fie primit.

UDMR oricum intră, că ei au lege separată, ei au privilegii medievale. Ei nu sînt partid politic, ei sînt lest istoric, trebuie băgați în Parlament cu orice preț, așa a fost înțelegerea din 1990 încoace, de pe vremea cînd americanii voiau să rupă Transilvania și România a rezistat. Hrebe să trăiască. Prietenii știu de ce.

Deci UDRM 6.

Celelalte partide, la pitici. PER, oricît s-a strofocat, mai mult de 2 nu reușește să stoarcă de la realitate. Nu va intra. Nici celelalte mici, PPU-SL, PRM, care or mai fi.

Deci PER 2, PPU-SL 2, PRM 1, alții 3 (inclusiv independenți și minorități, la Camera Deputaților).

Cam asta este poza momentului, pufoșilor, cu mai puțin de o săptămînă înainte de alegeri. Ce se mai poate schimba? Doar bunul STS și drăguțul de Soros ar putea ști. Eu, un biet sociolog probabilistic, pot doar să măsor și să ghicesc în zațul de cafea și în SPSS.

Ne vedem duminică, la România TV, pufoșilor. Acolo unde Sociopol va face sondaj în ziua votului, așa cum v-am obișnuit deja. Distinsul domn Pieleanu, cel mai foarte perfect sociolog al acestor vremuri, nu știu ce va face. Nu știu dacă mai are curaj să mai facă cineva ceva cu el. Dar noi știm că vom face în continuare sondaje decente, care reflectă realitatea.

Mirel Palada