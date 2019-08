Sondajul care aruncă în aer scena politică! Cifre bombă: Cine câștigă prezidențialele din România

…După-amiaza zilei de 27 august 1991 s-a nimerit a fi la Chişinău una frumoasă. Canicula verii trecuse, oraşul forfotea, era un adevărat furnicar, nu numai în centru, dar şi în cartierele de la periferii. Am pătruns cu greu, împreună cu soţia, în troleibuz la staţia Alecu...

Recent, am aflat cu surprindere că dl Oazu Nantoi și-a schimbat din nou orientarea, devenind unionist.

Am următoarele întrebări către guvernul Republicii Moldova:

Simona Halep, nr. 4 WTA, s-a calificat în faza a doua a turneului US Open 2019, după un meci cu americanca Nicole Gibbs, nr. 135 WTA, în care a avut evoluții oscilante, victoria venind după set decisiv. A fost 6-3, 3-6, 6-2 pentru sportiva din România, la capătul a două ore fără...

Accidentul produs la începutul lunii august lângă Severodvinsk (regiunea Arhanghelsk, nord-vestul Rusiei) nu are nicio legătură cu Tratatul privind interzicerea totală a testelor nucleare (Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty – CTBT), a declarat luni Aleksei Karpov,...

Retailerul online elefant.ro anunță majorarea capitalului social cu aproximativ 1,7 milioane euro. La majorare au participat toți acționarii companiei. În urma acestei operațiuni, investiția istorică în companie se apropie de 20 de milioane de euro. In ultimii sase ani,...

Nu am aceleași informații, dar am certitudinea că generalul Florian Coldea este amestecat în propulsarea lui Dan Barna. Iar rețeaua de influență pe care și-a construit-o în cei 10 ani cât a fost la butoanele celui mai puternic serviciu de informații încă mai răspunde la semnalele sale. Nu în totalitate, dar o face.

Era aproape același scor ca și în lunile precedente. Nu pot face public numele institutului sau publica imagini pentru că așa am promis. Dar știu că sunt mai mulți ziariști care pot confirma cifrele spuse de mine, Ion Cristoiu fiind unul din aceștia.

Pentru că toate sondajele pe care le văzusem dădeau cu totul alte cifre. Ca să scurtez povestea, datorită insistenței, dar și a ipotezei lansate de Alin Teodorescu în EvZ, am obținut mai multe cercetări sociologice realizate în ultimele 3 luni. Nimic spectaculos! Ultimul val, realizat în perioada 11-18 august, anunța un rezultat sec în turul doi:

După ce am citit interviul pe care ni l-a acordat, am început să întreb în dreapta și în stânga, ca să văd dacă este posibilă o asemenea ipoteză. Eram curios să văd dacă Dan Barna, acest politician de factură neo-marxistă, despre care se afirmă din ce în ce mai răspicat că este creația fostului prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, poate avea o asemenea ascensiune fulminantă.

Îl cunosc pe Alin Teodorescu de mult timp, am lucrat cu el în campania lui Adrian Năstase din 2004, când IMAS realiza sondaje în campania PSD, iar Alin Teodorescu era șeful Cancelariei Primului-Ministru. După acel moment a intrat într-un con de umbră, până la ultimele alegeri când a devenit iarăși jucător pe piața sondajelor de opinie. Fac această precizare pentru a explica faptul că-i cunosc stilul și modul în care își fundamentează părerile. Și știu că uneri îi place să se joace cu mintea oamenilor. Nu știu cum a fost cu cei care citesc acest material, dar cu mine i-a reușit!

O predicție de asemenea anvergură venită din partea directorului unui institut de sondare a opiniei publice atrage atenția și naște comentarii. Te gândești că are la bază cercetări sociologice, date adunate în teren, nu păreri. Pentru că de păreri suntem toți sătui.

Am citit interviul acordat EvZ de către Alin Teodorescu, directorul IMAS, în urmă cu câteva zile, mai ales aceea parte în care spunea că în eventualitatea turul doi între Klaus Iohannis și Dan Barna, acesta din urmă ar avea un scor de 52 la sută, față de 48 la sută cât a înregistrat în dreptul actualului președinte.

“Ultimele date dintr-un sondaj de opinie demonstrează că Klaus Iohannis nu are adversar în turul doi al alegerilor prezidențiale. Vești proaste pentru Dan Barna…

Sondaj de ultimă oră care schimbă toate calculele politice din această toamnă. Sunt cifre prezentate în premieră. Cine va câștiga prezidențialele de la finalul acestui an într-o finală Klaus Iohannis versus Dan Barna? Diferența este una de-a dreptul uriașă.

