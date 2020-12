Şor şi PSRM au împărţit aproximativ 300 de milioane de lei pe criterii pur politice. Este o insultă în adresa locuitorilor satelor cu primari neafiliaţi

Chicu promite investiții masive în proiectele de infrastructură și în anul 2021, dar are nevoie ca legea să fie votată de o majoritate parlamentară.

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) ar putea aproba primele vaccinuri împotriva COVID-19 până la sfârşitul acestui an sau începutul anului viitor, a...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Toţi ştiau că Emil Loteanu are o taină.

1542 - S-a născut regina Maria Stuart a Scoției (d. 1587). 1832 - A apărut la București, sub conducerea lui Ion Heliade Rădulescu, primul număr din „Buletin, gazeta...

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

De fiecare dată când pulsul are valori mai mari, oamenii se tem că au probleme de sănătate. Există, totuși, mai multe cauze care duc la creșterea pulsului, care nu înseamnă neapărat că trebuie să ne facem griji. Află ce înseamnă, de fapt, un puls normal la adulți...

Conştientizând că urmează să facă un an în plus, alolingvii vor avea „un stimulent concret”…

Berbec Angajatorul sau condițiile actuale nu va ajută foarte mult în acest moment, iar pentru depăși anumite obstacole va trebui să munciți acum de două ori mai mult. Mai rezistați un pic, vine in curând vacanța.

La bugetul de stat, Şor şi PSRM au împărţit aproximativ 300 milioane de lei alocaţi proiectelor investiţionale din localităţi, pe criterii pur politice. De exemplu, primăriile lui Nichiforciuc au primit 30 milioane de lei, primăriile lui Tauber - 16 milioane de lei. În acelaşi timp, oamenii din alte localităţi care nu sunt sub controlul politic al hoţilor, au rămas fără nimic. Cum adică? Oamenii din Ialoveni sau Hânceşti nu merită şi ei apă şi canalizare? La fel cum merită cei din Orhei sau Floreşti? Este un atac şi o insultă fără precedent în adresa locuitorii satelor cu primari neafiliaţi puterii. Aşa ceva Moldova nu a mai văzut.

“Vreau să vă explic pe scurt, ce s-a întâmplat ieri seara. Pe la ora 20:45, am aflat de la colega mea Stela Macari că are loc în secret şedinţa comisie economie, buget şi finanţe. Fără ca membrii comisiei să fie anunţaţi şi fără ca şedinţa să fie înregistrată sau să fie transmisă în direct (cum se întâmplă de obicei). Anume atunci când se discutau cele mai importante proiecte de lege - politica bugetar-fiscală şi bugetul de stat. De unde atâta secretomanie? Simplu. Pentru că au vrut să împartă banii şi schemele pe ascuns.

CEO-ul SpaceX, Elon Musk, are câteva planuri ambițioase de a transforma umanitatea într-o specie multiplanetară. Oricât de SF ar suna asta.

Celulele pentru produsul Eat Just sunt crescute într-un bioreactor de 1.200 de litri, fiind ulterior combinate cu ingrediente pe bază de plante. Acestea provin dintr-o bancă de celule și...

Ziua internaţională împotriva corupţiei, sărbătorită, în fiecare an la 9 decembrie, a fost instituită de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) la 31 octombrie 2003,...

