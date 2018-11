Soros cere declanșarea unei investigații la Facebook după campania de denigrare la adresa miliardarului

Guvernul Marii Britanii a aprobat, miercuri, acordul privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, a anunțat premierul Theresa May.

Postul de televiziune TV8, afiliat PAS și PPDA promovat falsul grosolan, publicat de presa de la Moscova, potrivit căruia cetățenii moldoveni, aflați peste hotarele țării, ar trebui, la fiecare jumătate de an, să declare că sunt vii, pentru a primi pensii. TV8 publică și...

George Soros a fost folosit ca o țintă la îndemână în condițiile în care acesta nu s-a ferit niciodată să critice Facebook și Google. În ianuarie, în discursul susținut la World Economic Forum, George Soros a descris cele două companii ca fiind un grup monopolist periculos care nu are nici dorința de a proteja societatea față de efectele secundare ale activității lor.

Compania condusă de Mark Zuckerberg este din nou în centrul unui scandal, după ce New York Times relatează pe larg modul în care Facebook a încercat să gestioneze criza, minimalizând acuzațiile legate de implicarea Rusiei în alegeri sau angajând o firmă de PR cu scopul de a promova teorii conspiraționiste care să-i discrediteze pe criticii săi.

Apelul vine după ce New York Times a publicat un articol potrivit căruia compania a angajat o companie de relații publice pentru a-i discredita pe cei care critică Facebook prin a-i asocia cu numele lui Soros.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)