Spălatul la temperaturi sub 40-60 de grade Celsius face economii la electricitate, dar nu omoară toate bacteriile de pe haine, ne asigură evz.ro, cu referire la studiile de ultimă oră.

Dacă „amestecaţi” prosoapele de bucătărie cu lenjeria intimă, riscaţi să răspândiţi microbi periculoşi în toată casa.

În ideea de a fi „eco” şi de a proteja ţesăturile, mulţi oameni spală hainele la temperaturi mai joase, lucru încurajat şi de producătorii de detergenţi, care au elaborat produse puternice, care scot petele şi la temperaturi mai scăzute. Practică ce v-ar putea costa sănătatea, avertizează cercetătorii de la London School of Hygiene and Tropical Medicine. O încărcătură de haine gata de băgat în cuva maşinii este înţesată cu peste 100 mln. de bacterii E.coli şi alţi germeni. Spălatul la o temperatură de 30 de grade Celsius omoară doar 6% din acarieni. Doar la o temperatură de 60 de grade mor toţi. În paralel, un studiu german arată că singura cale de a eradica şi stafilococii, şi ceilalţi microbi este să setaţi maşina de spălat la peste 60 de grade şi, în plus, să folosiţi detergent de bună calitate, cu substanţe speciale de înălbire. Dacă amestecaţi haotic hainele în maşina de spălat, riscaţi să răspândiţi şi mai mult microbii. De exemplu, dacă spălaţi prosoapele de bucătărie sau alte lucruri pătate cu mâncare odată cu lenjeria de pat sau cu lenjeria intimă, ele s-ar putea contamina mai uşor cu E.coli sau cu salmonella. De aceea, lenjeria intimă trebuie spălată întotdeauna separat sau măcar cu prosoapele de baie.

„ Norovirusurile - cele care provoacă infecţii intestinale - se pot răspândi uşor în cuva maşinii de spălat, la temperaturi scăzute, sub 40 de grade Celsius”, atrage atenţia prof. Sally Bloomfield, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Cei mai afectaţi ar fi vârstnicii şi copiii sau bolnavii cronic, care au o imunitate scăzută. De asemenea epidemiologul ne avertizează că nu este suficient să alegem cel mai bun şi cel mai scump detergent de pe raft. Sfatul specialiştilor e să cumpărăm detergent pudră, în locul celui lichid sau al celui pentru rufe colorate şi să adăugăm substanţe dezinfectante, mai ales dacă ţesăturile nu se pretează la 60 de grade.