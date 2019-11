Spania-România, diseară, ora 21.45. Ultimul meci ca selecționer pentru Cosmin Contra?

Iată cele mai interesante știri ale dimineții de 18 noiembrie:

yes Spania - România poate fi ultimul meci pe banca echipei naţionale pentru selecţionerul Cosmin Contra, care după partida contra Suediei (0-2) a anunţat că îi expiră contractul cu Federaţia, iar decizia în privinţa continuităţii sale va fi anunţată după partida de pe Wanda Metropolitano. Partida contra României este prima pe care naţionala iberică o joacă pe noua arenă din Madrid. Spania rămâne neînvinsă în meciurile oficiale în capitala Spaniei, Madrid, tocmai de la Cupa Mondială '82, când a pierdut cu Germania (1-2) pe stadionul Santiago Bernabéu. De atunci, Furia Roja și-a menținut statutul de neînvinsă. Ibericii vor fi sigur in prima urna a tragerii la sorti de la Bucuresti, de pe 30 noiembrie, doar in conditia in care invinge Romania, astfel riscă sa fie depasita. Ibericii şi-au adus aminte înainte de acest duel că naţionala Spaniei nu a mai învins România pe teren propriu de 33 de ani! Ultima dată când Spania câştiga în faţa tricolorilor într-un meci disputat pe tărâm iberic se întâmpla pe 12 noiembrie 1986, pe Estadio Benito Villamarin, scor 1-0.

yes Sunt sigure deja de prezența la Euro 2020 17 naționale: Belgia, Italia, Polonia, Rusia, Ucraina, Spania, Anglia, Cehia, Turcia, Franța, Finlanda, Suedia, Germania, Croația, Austria, Olanda și Portugalia. Vom mai afla azi și mîine ultimele trei reprezentante, iar patru alte naționale vor merge la Euro 2020 după barajele din Liga Națiunilor, programate în luna martie, unde va participa și România.

yes Echipa de handbal feminin CSM Bucureşti a fost învinsă, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 23-22, de Rostov Don, într-un meci din grupa B a Ligii Campionilor. CSM Bucureşti era deja calificată în grupele principale, unde se va lupta pentru sferturile de finală şi, ulterior, Turneul Final Four, programat în 9-10 mai 2020, la Budapesta.

yes Grecul Stefanos Tsitsipas, favorit 6, a câştigat aseară Turneul Campionilor, învingându-l în finala de la Londra pe austriacul Dominic Thiem, al cincilea favorit. Tsitsipas s-a impus cu scorul de 6-7 (6), 6-2, 7-6 (4), în două ore şi 35 de minute. Trofeul obţinut duminică este cel mai important din cariera sportivului grec, care a câştigat în 2018 Next Gen ATP Finals. La 21 de ani şi trei luni, Tsitsipas este cel mai tânăr câştigător al trofeului din ultimii 18 ani, după Lleyton Hewitt, care avea 20 de ani când a obţinut titlul. De asemenea, grecul este primul sportiv care revine şi câştigă finala după ce a pierdut primul set, după David Nalbandian (2005). Tsistipas a obţinut un premiu de 2,6 milioane de dolari şi 1.300 de puncte ATP.

yes Olandezul Max Verstappen (Red Bull) a câştigat aseară Marele Premiu al Braziliei, penultima etapă a Campionatului Mondial de Formula 1, care a avut loc la Sao Paulo. Pentru Verstappen este al treilea succes din acest sezon, după cele obţinute în Austria şi în Germania. Pe locul doi s-a clasat Pierre Gasly (Franţa/Red Bull), iar pe trei a terminat campionul din acest an, Lewis Hamilton (Marea Britanie/Mercedes). Ultima etapă din acest sezon va avea loc la Abu Dhabi, la 1 decembrie.