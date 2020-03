SPERIETOARE SAU FAKE NEWS? // Ion Chicu: Către 10 aprilie vom ajunge la 2000 de cazuri de infectare. Dacă continuăm să fim iresponsabili vom muri mulți (VIDEO)

Mai mulți producători agricoli afirmă că în acest an vor înregistra pierderi din cauza carantinei și a declarării situației excepționale, informează Europaliberă.

Am rugat colegii să pregătească spații alternative de acomodare a noilor pacienți: hoteluri, săli etc. Dar acestea vor fi spitale improvizate. Pentru că problema deficitului de medici nu a putut fi rezolvată până acum.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)