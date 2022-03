Spînu despre tarifele plafon stabilite pentru transportatori: „Plafonurile maxime au fost stabilite doar pe perioada stării de urgență”

Călătoriile cu transportul interraional s-au scumpit din nou. După ce, la începutul lunii martie, autoritățile au aprobat majorarea tarifului cu 10 bani pentru un kilometru, începând de luni, 14 martie, călătorii vor plăti cu încă nouă bani mai mult, scrie TV8.md.

Oamenii se plâng că noile majorări le golesc buzunarele. De cealaltă parte, șoferii nu sunt nici ei mulțumiți de scumpire, deoarece au mai puțini pasageri din această cauză.

Ministrul Intrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, a declarat că nu a fost majorat tariful, dar au fost stabilite plafonurile maxime.

„Noi nu am majorat tariful, dar am stabilit plafonurile maxime, respectiv transportatorii să decidă singuri dacă cresc sau nu tariful. Această majorare vine doar pe perioada de urgență, ținând cont că din momentul în care a început războiul am avut o creștere destul de mare la prețul motorinei și benzinei, respectiv era logic să creștem acest plafon. Astfel, permitem transportatorilor ca să poată să crească în cazul în care rutele pe care le fac nu sunt profitabile”.

Potrivit ministrului Infrastructurii, plafonurile maxime au fost stabilite doar pe perioada stării de urgență, respectiv, atunci când starea de urgență va fi anulată, biletele vor reveni la prețul inițial.

„Da, vom reveni la prețurile care au fost stabilite și deja în funcție de cum va fi prețul pe piața petrolieră. Dacă prețul va scădea pe perioada stării de urgență și plafoanele vor scădea”.

Andrei Spînu a precizat că în cazul în care șoferii decid să majoreze prețul, trebuie să informeze Agenția Națională Transport Auto (ANTA). Noile tarife sunt stabilite de Agenția Națională Transport Auto.

Potrivit deciziei Comisiei pentru Situații Excepționale, acestea for fi ajustate în fiecare zi de vineri a săptămânii curente, pornind de la prețul mediu al produselor petroliere.