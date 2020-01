Spionaj între miliardari: Prințul moștenitor saudit i-a piratat telefonul celui mai bogat om al planetei

Moto: „Însuși numele „Basarabia” țipă sub condeiele rusești”. (Mihai Eminescu”, „Timpul”, martie, 1978) Acum 150 de ani, la Ipotești, într-un fund prăpădit de Moldovă, se năștea cel care avea să devină poetul național al...

Zilele trecute lidera PAS Maia Sandu a oferit un interviu pentru TVR Moldova unde a conturat primele teze referitoare la viitoarea campanie prezidențială. Deși a ezitat să-și anunțe participarea în viitoarea campanie prezidențială, declarând că „PAS va susține un candidat care are cele...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, spune că este sătul să primească lecții de la liderii europeni privind relațiile strânse pe care le are cu Rusia și China, insistând că Belgradul rămâne fidel dorinței de aderare la Uniunea Europeană, în ciuda...

Soțul său este regizorul Jon Peters, cel care a produs filmele ”Superman”, „Flashdance” şi „A Star Is Born”. Pamela Anderson, în vârstă de 52 de ani, și-a unit destinul cu Jon Peters, în vârstă de 74 de ani, în cadrul unei...

Reușiți să prindeți TICKET TO LOVE și să călătoriți cu locomotiva care vă duce spre dragoste! Pe data de 9 februarie, de pe peronul Gării Feroviare pornește locomotiva iubirii YARDSALE care ține drumul spre primăvară! În timp ce trenul așteaptă la peron, împreuna...

Victor Chironda are nevoie de angajati. Acesta anunta concursuri pentru suplinirea functiilor vacante la Directia Arhitectura, Urbanism, Relatii Funciare si Cadastru.

Pentru anul 2020, astrologii anunţă a fi un an prosper pentru cinci native din zodiac. Atât pe plan sentimental, cât şi pe plan social şi profesional. Însă, chinionul stă departe şi de alţi nativi din zodiac. Printre cele mai norocoase semne zodiacale, în anul...

Jeff Bezos este cel mai bogat om de pe Pământ, cu o avere de 114 miliarde de dolari, potrivit Forbes. O mare parte a averii lui Bezos e legată de acțiunile companiei Amazon, care are ca principal obiect de activitate vânzarea de produse online.

Averi uriașe, deținute de Bin Salman și Bezos Numit șef al Curții Regale și ministru al Apărării la 30 de ani, în ianuarie 2015, Mohammad bin Salman deține o avere fabuloasă. Se estimează că familia sa are o avere care se apropie de 1000 de miliarde de euro. Bin Salman are cea mai scumpă casă din lume și plănuiește să cumpere echipa de fotbal Manchester United cu 3 miliarde de lire sterline.

Dezvăluirile făcute de The Guardian ridică o serie de noi întrebări referitoare la evenimentele ulterioare acestui moment. Cinci luni mai târziu, Jamal Khashoggi, jurnalist Washington Post şi un critic al guvernului saudit a fost ucis, iar nouă luni mai târziu publicaţia americană The National Enquirer a publicat detalii din viaţa privată a lui Jeff Bezos.

Mohammed bin Salman şi Jeff Bezos au avut un schimb de mesaje prin intermediul platformei Whatsapp pe 1 mai 2018, iar prinţul saudit ar fi trimis un fişier audio nesolicitat, potrivit surselor The Guardian. Conform aceloraşi surse, o cantitate uriaşă de date a fost extrasă din telefonul lui Bezos prin această metodă, însă nu au fost precizate ce fel de informaţii au fost sustrase şi cum au fost folosite ulterior.

Prinţul saudit Mohammed bin Salman i-ar fi piratat telefonul lui Jeff Bezos, patronul Amazon şi al publicaţiei Washington Post, potrivit unor surse citate de The Guardian. Acțiunea ar putea avea legătură cu uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi.

