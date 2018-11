Am urmărit în aceste zile discuțiile iscate în sânul Bisericilor Ortodoxe de decizia Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol de a recunoaște autocefalia Bisericii Ortodoxe Ucrainene.

Ideea organizării unui Târg de Crăciun în centrul Capitalei va fi reluată și în acest an. Premierul Pavel Filip și-a exprimat speranța că și de această dată organizatorii vor oferi adulților și copiilor clipe frumoase.

Președintele Parlamentului, Andrian Candu, a declarat astăzi, că instalarea camerelor de luat vederi în secțiile de vot va asigura un plus de corectitudine în procesul electoral.

Problema este ca pentru corvetele proiectului „Buyan-M” au fost prevazute initial motoare MTU din Germania, dar din cauza sancțiunilor au fost forțați să folosească un model similar, dar foarte-foarte vechi, licențiat în China, deoarece industria eroică de apărare, sub conducerea actualului cosmonaut Dima (Rogozin) nu a reușit să-l creeze și înlocuiască în ultimii 5 ani. Și nici in urmatorii 2-3 nu va reusi. Atât”, a încheiat Klimenko.

„Și acum adevărul. La 31 octombrie, aproximativ 21:00 (ora locală), cea mai noua nava remorcher a flotei ruse din Marea Neagră – “Prof. Nikolai Muru” – a remorcat de la baza marinei ruse în Siria – Tartus – cea mai noua și eroică corveta „Vîșni Volocek“. Înarmata cu rachete „Kalibr“ și cu o viteză de 3-5 noduri (9 km / h), corveta a fost tractata la 7 noiembrie in Bosfor, ora aproximativa 10:00 (ora locala). Caravana sifonata s-a târât în Marea Neagră în 12: 10 (ora locala) pe data de 7 noiembrie.

Cea mai noua nava tip corveta a Marinei ruse – „Vîșni Volocek“ – a fost fotografiata in stramtorile Marii Negre, fiind tractata de un remorcher spre portul de domiciliu, noteaza pe Facebook jurnalistul Andrei Klimenko, care dezvaluie totodata o alta minciuna a propagandei ruse.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)