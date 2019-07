...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Sunt una din cele 22.650 de victime ale regimului comunist-stalinist de ocupaţie din anii 1940-1944, trimisă cu primul val de deportări din 13 iunie 1941 în regiunea Tomsk a Siberiei, unde am suferit foame groaznică, frig nemilos, chinuri nemaipomenite, înjosiri de neimaginat timp de 17 ani de surghiun.

Sunt delicioase, dar consumate in exces dulciurile sunt periculoase – nu doar pentru silueta, ci si pentru sanatate. Ce este dependenta de dulciuri si cum sa o depasim ne spune dr. Laura Ene, medic specialist in diabet si nutritie. Substantele cel mai des incriminate pentru adictiile...

Dependența de jocuri pe calculator urmează același mecanism precum alte dependențe. Ea maschează o teamă, o incapacitate de a rezolva anumite probleme din viața reală, o fugă de toate acestea. Iată câteva detalii în plus.

Populaţia de animale sălbatice de pe Pământ a scăzut cu 60% între anii 1970 şi 2014, conform unui nou bilanţ, din ce în ce mai alarmant la fiecare ediţie, realizat de organizaţia non-guvernamentală pentru conservarea naturii World Wide Fund for Nature.

O echipă de cercetători americani a reuşit ceea ce nimeni nu credea că e posibil, punând sub semnul întrebării definiţia actuală a “morţii cerebrale”.

