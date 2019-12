Stamate se spală pe mâini: Nu eu am numit în funcție directorul interimar de la Penitenciarul 13

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Cercetări anterioare au demonstrat că o igienă orală proastă poate duce la afecțiuni cronice, dar un nou studiu arată ce legătură are cu boli de inimă. În esență, studiul sugerează că una dintre modalitățile prin care poți evita boli cardiovasculare o reprezintă...

Maia Sandu a spus că eliberarea lui Vlad Filat din închisoare „nu are nimic în comun” cu Guvernul pe care l-a condus.

„Am vizitat mai multe celule, pentru a mă informa asupra condițiilor de detenție și a problemelor cu care se confruntă penitenciarul și deținuții, și am vorbit cu unii deținuți, însă printre ei nu s-a numărat Vlad Filat”, a scris Olesea Stamate, după ce, într-o conferință de presă, Fadei Nagacevschi a făcut legătura dintre vizitele Olesei Stamate la Penitenciarul nr. 13 și eliberarea lui Vlad Filat.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)