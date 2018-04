Starea drumurilor naționale se va înrăutăți, dacă nu se va reveni la reparații capitale, opinie

Starea drumurilor naționale va continua să se înrăutățească, dacă n-o să se revină la efectuarea lucrărilor de reparații medii și reparații capitale. Declarația a fost făcută de Andrei Cuculescu, fost director al Administrației de Stat a Drumurilor, în cadrul emisiunii „Cutia neagră” de la postul de televiziune TV8, transmite IPN.



Potrivit lui, dacă până în anul 2015 starea drumurilor naționale se îmbunătățea, potrivit informațiilor oficiale de la Administrația de Stat a Drumurilor, atunci după 2015 se înrăutățește în fiecare an. „Starea drumurilor naționale va continua să se înrăutățească, dacă n-o să se revină la lucrări de reparații medii și reparații capitale. Noi n-o să ne ocupăm doar cu plombarea gropilor. Trebuie făcute tratamente, restabilite straturile de uzură și atunci 4-5 ani nu apar gropi”, susține fostul director al Administrației de Stat a Drumurilor.

Andrei Cuculescu spune că în Fondul Rutier anul acesta nu a fost alocat peste un miliard de lei, care trebuia să fie alocat pentru reparația drumurilor naționale și locale. „De la nealocarea acestor bani nu suferă doar drumurile naționale, dar și cele locale, fiindcă atunci când se împart banii din Fondul rutier, 25% din această sumă se duce spre drumurile din raioane”, spune Andrei Cuculescu. Potrivit lui, anul curent pentru drumurile locale s-au acordat 357 de milioane de lei, în loc de 500 de milioane.





Referindu-se la proiectul anunțat de guvernare privind repararea a 1200 de kilometri de drum în toată țara, primarul orașului Cimișlia, Gheorghe Răilean, susține că acestea ar trebui reparate după proiecte, dar nu după caietele de sarcini, așa cum s-a prezentat anterior. „Banii din Fondul Rutier trebuie repartizați echitabil, trebuie respectat principiul autonomiei locale și toată suma acumulată de la automobiliști sub formă de impozite ar trebui să fie repartizată pentru repararea drumurilor locale”, consideră primarul.

Guvernarea a anunțat anterior inițierea unui proiect de reparație a peste 1200 kilometri de sectoare de drum din peste o mie de localități din țară.

Sursa: Ipn.md