STATALISM /// R. Moldova este UNICUL stat din Europa în care NIMENI nu este vaccinat anti-Covid

Până la 24 februarie, Moldova a rămas singura țară din Europa care nu a început încă vaccinarea împotriva coronavirusului.

Potrivit portalului Our World in Data, care colectează date despre vaccinările din întreaga lume, procesul de imunicare a început în toate țările continentului european. Portalul nu are date doar pentru trei țări balcanice: Macedonia de Nord, Bosnia și Herțegovina și Republica Kosovo, parțial recunoscută.

Cu toate acestea, potrivit ABC News, vaccinările au început în Macedonia de Nord pe 17 februarie. În Kosovo parțial recunoscut, vaccinările nu au început, scrie NewsMaker.

Pe 13 februarie, Bosnia și Herțegovina a anunțat începerea vaccinării cu vaccinul rus Sputnik V. Potrivit presei balcanice, sunt vaccinați lucrătorii din domeniul sănătății care locuiesc în entitatea bosniacă.

În Ucraina, vaccinarea a început pe 24 februarie. În România, aproximativ 7% din populație a fost deja vaccinată, folosind 1,44 milioane de doze de vaccin coronavirus.

Amintim, autoritățile moldovenești așteptau livrarea primului lot de vaccin coronavirus până la jumătatea lunii februarie datorită platformei COVAX. Cu toate acestea, până la 15 februarie, Moldova nu primise vaccinul.

Potrivit planului de imunizare, de îndată ce vaccinurile vor ajunge în țară, vor începe să vaccineze în primul rând lucrătorii din domeniul sănătății.

Astăzi, Executivul de la București a aprobat normele legale prin careeste posibilă expedierea, în Republica Moldova, a primei tranșe de vaccinuri într-un număr de 20.000 de doze.

Amintim că R. Moldova nu are un guvern în funcțiune din 24 decembrie 2020.