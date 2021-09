Statele civilizate din Europa vor oferi miliarde de euro consumatorilor casnici pentru a compensa creșterile de prețuri la gaz

Reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) sunt de părere că PNL - USR PLUS - UDMR trebuie să îi retragă sprijinul politic lui Florin Cîțu, după apariția celui...

Unul dintre reperele majore ale orașului São Paulo, Brazilia - clădirea Federației Industriilor (FIESP), construită în 1979, care are un design piramidal și o înălțime de...

Socialitul Igor Dodon s-a arătat deranjat de dedecizia Parlamentului Republicii Moldova de legislatură nouă, sub conducerea lui Igor Grosu. Acesta a refuzat să trimită observatori pentru...

Ce fel de struguri trebuie folosiţi, ce vase şi ustensile sunt indicate şi de câte ori trebuie tras vinul pentru a căpăta un buchet memorabil sunt întrebările pe care le are...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Inceputul de secol al XVI-lea aducea in tinuturile inzapezite ale Rusiei un monarh cum lumea nu mai vazuse inca de pe vremea imparatilor romani. Sadic, mistic, sangeros dar in acelasi timp diplomat...

Sfantul Mucenic Vavila a trait in vremea imparatului Numerian. Acest imparat dupa ce a jertfit idolilor pe copilul unui conducator pagan, dat drept zalog pentru pace, a mers catre biserica in...

Nasterea Maicii Domnului este primul praznic din Anul bisericesc, care incepe la 1 septembrie. Fecioara Maria s-a nascut din parinti foarte inaintati in varsta, Ioachim si Ana, ca rod al...

După Dictatul de la Viena din 30 august 1940, Nord-Vestul Transilvaniei a intrat sub ocupație maghiară. Teritoriul ocupat de horthyști în timpul celui de-al doilea război mondial a...

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

O inițiativă legislativă a Maiei Sandu, președintele Republicii Moldova, care ar permite reducerea tarifelor la gazele naturale prin eliminarea unor cheltuieli nejustificate în sumă de 150 de milioane de lei pe an, a fost repusă pe agenda Parlamentului. Proiectul de modificare a...

Partidul politic Acțiune și Solidaritate(PAS) are cinci deputați noi în Parlament. Curtea Constituțională a Republicii Moldova astăzi, 21 septembrie, a validat mandatele acestora.

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, șeful statului din Polonia, Andrzej Duda, și cel al Ucrainei, Vladimir Zelenski, urmează să aibă o întrevedere la New York, în cadrul unei vizite de lucru, unde vor participa la lucrările celei a 76 sesiuni a Adunării Generale a...

Grupul de consumatori UFC-Que Choisir a estimat că o gospodărie medie ar putea plăti cu 10% mai mult pentru electricitate în 2022, cu 150 de euro mai mult pe an.

În Germania, cea mai mare economie din Europa, Verivox 32, un site de comparare a prețurilor, a declarat că furnizorii regionali de gaze au anunțat creșteri de prețuri cu 12,6%, în medie, în septembrie și octombrie. Acest lucru ar duce la costuri suplimentare pentru încălzirea unei case unifamiliale de 188 de euro pe an.

„Acest lucru nu este ceva care să țină o perioadă limitată de timp, este structural”, a declarat Descalzi, pentru Financial Times, când a discutat despre creșterea prețurilor la gaz. „Nu poți reduce oferta fără a reduce și cererea”, a spus el, avertizând că presiunea crescândă din partea guvernelor, activiștilor și investitorilor a făcut foarte dificil pentru companiile energetice să investească în aprovizionarea cu gaze.

Gazprom, exportatorul rus de monopol din Rusia, și-a îndeplinit toate contractele pe termen lung către clienți, dar nu a făcut livrări suplimentare prin Ucraina, în acest an, permițând în același timp ca propriile instalații de depozitare din Europa să coboare până la niveluri scăzute.

Creșterea prețurilor cu ridicata la gaz a fost determinată de scăderea capacității de stocare în timpul iernii prelungite din Europa, anul trecut, precum și de exporturile mai mici de gaze naturale din Rusia către nord-vestul Europei în acest an, înainte de începerea funcționării controversatului, din punct de vedere politic, gazoduct Nord Stream 2.

Guvernul Marii Britanii are și el în vedere să le ofere companiilor energetice împrumuturi de urgență, susținute de stat, pentru a atrage clienți neprofitabili dinspre furnizorii mai mici în cădere și a admis că mai multe companii ar putea deveni falite în câteva zile.

„Creșterea costurilor cu gazul și energia electrică obligă guvernele europene să discute injectarea de miliarde de euro sub formă de ajutoare pentru gospodării și furnizorii afectați, pe măsură ce crește îngrijorarea legată de o adâncire a crize energetice în iarnă”, notează Financial Times.

Ziua internațională a prieteniei, marcată în fiecare an la 30 iulie, a fost adoptată oficial de ONU în 2011, în ideea de a transmite mesajul că prietenia între popoare,...

Unii cred că este rușinos să cumperi haine dintr-un magazine second hand. În România, încă mai există prejudecăţi legate de tendinţele SH. Peste graniță, fenomenul s-a...

Marcarea în fiecare an a Zilei internaţionale a carităţii a fost decisă de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), prin Rezoluţia /RES/ 67/105. Scopul acestei...

