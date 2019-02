STATISTICI /// România este principala piață de desfacere pentru mărfurile din R. Moldova

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

De astăzi, Capitala are autocare noi. Directorul interimar al Parcului de Autobuze, Vitalie Copaci, a semnat cu reprezentantul companieie ISUZU la Chișinău, Serghei Daradur, contractul de livrare a 31 de autobuze. Copaci a declarat că transportul va fi pus în circulație în maxim...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep cu formula inițială a oricărei istorioare sau povești.

Acum că avem detaliile complete pe „hârtie” despre Galaxy S10, a venit momentul să vedem şi cum se prezintă din punct de vedere vizual noile smartphone-uri Samsung care ajung în magazine la începutul lunii martie. Am avut ocazia să ne jucăm cu cele trei noi...

Creatorii unui sistem de inteligenţă artificială, care este capabil să scrie ştiri şi lucrări literare, au decis să nu îşi scoată produsul pe piaţă întrucât se tem că acesta ar putea fi utilizat pentru a face rău, scrie The Guardian.

Potrivit BNS, în anul 2018, exporturile de mărfuri au totalizat per total 2,7 miliarde de dolari SUA, în creștere cu 11,6 la sută. Ascensiunea livrărilor pe piața externă în proporție de 90 la sută este determinată de creșterea exporturilor către Uniunea Europeană cu 16,6 la sută. Trei țări membre ale Uniunii Europene, respectiv România, Italia și Germania au ocupat primele trei poziții în clasamentul statelor partenere în comerțul exterior, ponderea cărora în totalul exporturilor moldovenești se cifrează la 48,8 la sută.

