STATISTICI /// România este principala piață de desfacere pentru mărfurile din R. Moldova

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

Olga Focșa din Strășeni a evadat de două ori de sub baionetele sovieticilor, apoi și-a trăit o bună parte din viață, ascunsă în podurile sătenilor

Igor Dodon a anunțat că în cadrul Conferinței de Securitate de la Munchen, la care participă zilele acestea, va prezenta un „concept al politicii externe echilibrate”. Acest concept are la bază principiul de neutralitate permanentă a Republicii Moldova.

Potrivit BNS, în anul 2018, exporturile de mărfuri au totalizat per total 2,7 miliarde de dolari SUA, în creștere cu 11,6 la sută. Ascensiunea livrărilor pe piața externă în proporție de 90 la sută este determinată de creșterea exporturilor către Uniunea Europeană cu 16,6 la sută. Trei țări membre ale Uniunii Europene, respectiv România, Italia și Germania au ocupat primele trei poziții în clasamentul statelor partenere în comerțul exterior, ponderea cărora în totalul exporturilor moldovenești se cifrează la 48,8 la sută.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)