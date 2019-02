Statul a preluat pachetul de acțiuni al lui Platon din Moldindconbank și îl vinde unui investitor european

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

"Electroșoc", "semnal foarte negativ" .... După recenta arestare a unor investitori occidentali, acuzați de fraudă, mediul de afaceri din Rusia se teme de consecințe dezastruoase în ceea ce privește finanțările externe, de care țara are nevoie cu disperare...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep cu formula inițială a oricărei istorioare sau povești.

Olga Focșa din Strășeni a evadat de două ori de sub baionetele sovieticilor, apoi și-a trăit o bună parte din viață, ascunsă în podurile sătenilor

După prăbuşirea Uniunii Sovietice în 1991, conflictul ideologic din secolul 20 părea să se fi încheiat: capitalismul câştigase, iar socialismul devenise echivalent al eşecului economic şi al opresiunii politice, scrie The Economist.

Pachetul de acțiuni urmează a fi vândut, în câteva zile, cu 764 milioane de lei companiei Doverie-Invest din Bulgaria. Precizăm că respectiva companie a semnat un precontract cu Agenția Proprietății Publice, privind cumpărarea Moldinconbank. "Doverie United-Holding" are pachete de acţiuni în peste 20 de întreprinderi, care activează în mai multe țări din regiune. Potrivit unei investigaţii efectuate de RISE Moldova, în perioada 2010 - 2014, oligarhul Veaceslav Platon a spălat peste 20 de miliarde de dolari, prin intermediul Moldinconbank, dar şi a zeci de companii offshore. Banii erau transferaţi din Rusia în Moldova, iar ulterior într-o bancă din Letonia. Curtea Supremă de Justiție a decis, anul trecut, că statul va recupera 870 de milioane de lei din vânzarea bunurilor lui Veaceslav Platon. Timpul.md

