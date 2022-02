Statul în care poţi fi arestat pentru un fum de iarbă

Vremea se va răci simțitor, fiindcă teritoriul țării se va afla sub influența unei mase de aer polar. Precipitațiile ne vor ocoli, însă rămâne pericolul ca pe drumuri să se...

În acest an, pentru prima dată în istorie, populația tânără care intră în viața activă va fi mai mică decât populația în vârstă care iese din...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Nicolai Ceaus, or Mykola Chaus, deja fost judecător din cadrul Judecătoriei Dniprovski din Kiev, Ucraina, cunoscut spațiului public pentru faptul că a ascuns bani din mite prin borcane, a...

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce...

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

8 februarie 1859, are loc primirea entuziastă a domnitorului Principatului Moldovei şi de curând domnitorul Principatului Valahiei Alexandru Ioan Cuza la Bucureşti, unde el rosteşte...

Numele Morozan are la bază cuvântul rusesc moroz „ger”, „îngheţ”, de la care, la ruşi, a apărut numele de persoană Moroz, atestat documentar de la mijlocul...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Ofițerii de investigații ai Direcției Investigații Complexe a INI de comun cu angajații Direcției generale urmărire penală a IGP, sub conducerea PCCOCS, au documentat un grup de persoane specializat în escrocherii, care a prejudiciat atât companii, cât și particulari cu...

Să nu credeţi că promovez consumul de marijuana aici, pur şi simplu cred că e momentul să realizăm că avem o problemă care trebuie rezolvată. Am putea începe de la puţinul util: de la cultivarea cânepii în scopuri industriale. O să rămâneţi şocaţi când veţi afla câte produse utile au cânepa la bază. Industria textilă, alimentară, medicală ar prinde o dezvoltare nemaivăzută. Însă noi continuăm să fim ignoranţi, şi este ciudat, pentru că a trecut doar jumătate de secol de când a fost interzisă tradiţia milenară de cultivare a cânepii. Bătrânii îşi mai amintesc şi acum de hainele calitative din cânepă şi de turtele cu juflă, şi asta sunt doar două exemple. Ar fi momentul oportun să renaştem această tradiţie şi să revizuim legislaţia noastră ignorantă. Altfel, ne vom trezi cu o generaţie de legume distruse de etnobotanice şi îngrijite de alcoolici.

Obstrucţionarea marijuanei duce la creşterea consumului etnobotanicelor, acestea nu pot fi interzise prin lege graţie formulei care este permanent modificată. Etnobotanicele au curmat deja câteva sute de vieţi în Rusia şi România, iar acum devin tot mai populare şi la noi. Specialiştii şi poliţia ar trebui să întreprindă măsuri cât mai repede, pentru că consecinţele consumului de etnobotanice sunt mult mai grave, uneori chiar letale. Ce fac însă poliţiştii noştri, continuă să agreseze consumatorii de marijuana, iar consumatorii trec la etnobotanice şi într-un an se transformă în legume apatice.

Nu ştii, să râzi sau să plângi când poliţişti de la anti-drog şi medici cu experienţă de 20 de ani în domeniu îţi povestesc despre pericolele imense pe care le presupune consumul de marijuana. Ai impresia că aceşti medici n-au mai pus mâna de ani buni pe un manual de medicină şi n-au citi nici un studiu de caz actual asupra efectelor cânepii medicinale. Ai impresia că ofiţerii de la anti-drog n-au auzit niciodată despre drogurile slabe şi drogurile tari. În ceea ce ţine de marijuana ne conducem încă de stereotipuri sovietice şi preferăm să închidem ochii. De ce am abordat această temă? Pentru că îmi pare una foarte sensibilă şi actuală, şi pentru că restricţionarea şi maltratarea tinerilor care consumă marijuana creează o problemă cu mult mai gravă – consumul substanţelor alternative, aşa numitele droguri legale sau etnobotanice.

Acţiunile Facebook au scăzut cu aproximativ 20% după ce compania americană a anunţat o creştere a reclamelor sub aşteptări şi că, pentru prima oară, a pierdut utilizatori, notează...

