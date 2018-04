Stejari pentru eroii căzuți pe front. Poveștile voluntarilor veniți la Mărășești

Parcul Memoriei Naționale prinde viaţă. 115 mii de puirți de stejari vor fi plantaţi sâmbătă, câte unul pentru fiecare erou care a căzut pe front. La acțiune vor participa 10 mii de volunatri, fiecare cu câte o poveste impresionantă.





La 96 de ani, unul dintre voluntari a povestit cum tată său a luptat în Primul Război Mondial, în timp ce acesta a luptat la rândul său în cel de-al Doilea Război Mondial.

„A spus că făcea baie în Siret, erau în război cu nemții. A sărit de acolo din apă și s-au apărat, au luptat și a scăpat, a venit acasă cu viață. Tata în 84 a murit. (...) Mama plângea. Eram uniți”, a spus bărbatul. Despre viața de după război, acesta spune că: „bună a fost, am crescut copiii și după m-am bucurat de ei că au fost cuminți. Nu am avut necaz, de asta am ajuns la etatea asta că nu am avut necaz”.





Un alt voluntar venit la acest eveniment este un preot care le spune tuturor că orice om trebuie să știe „Tatăl Nostru” și Imnul Național.

„Sunt foarte bucuros pentru numărul mare de participanți. Am fost și în noiembrie alături de dumneavoastră”, a spus părintele. Întrebat cât de greu este să îmbărbătezi un militar atunci când pleacă în misiune, preotul a spus că „le este foarte greu, nu știi dacă te mai întorci și te gândești la cei de acasă, la copii, la prieteni. Este foarte importantă credința în Dumnezeu. Îi binecuvântăm pe militari cu apă sfințită. Este foarte important să ne păstrăm rădăcinile”.

Proiectul iniţiat de Antena 3 este realizat cu sprijinul Consiliului Judeţean Vrancea în parteneriat cu Romsilva şi MApN.

