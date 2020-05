Stoianoglo, despre „kuliokul negru” și „Bahamas”. Cât despre el și Dodon: „Șeful statului a semnat decizia, încrederea mi-a fost oferită de procurori”

Procuratura Generală (PG) va solicita o expertiză a înregistrării video în care președintele Igor Dodon este surprins cum i se întinde o pungă cu bani de la Vladimir Plahotniuc, pe atunci lider al PDM, doar că aceasta nu poate fi folosită ca bază pentru învinuire. Declarațiile au fost făcute de procurorul general, Alexandr Stoianoglo, în cadrul emisiunii „O nas” de la Jurnal TV.

„Pot să spun că procurorii deja investighează acest material video. Cu siguranță vom iniția un proces penal în cadrul căruia vor fi întreprinse acțiunile necesare. Este clar că ar trebui să audiem toți participanții la acest proces, să le obținem mărturiile pe baza cărora să înaintăm o versiune. Trebuie să facem o deosebire în ceea ce privește responsabilitatea. Există responsabilitate politică și este responsabilitate morală. Responsabilitatea la care PG poate atrage este cea penală. Eu trebuie să investighez aceste fapte din punct de vedere penal. Pentru asta am nevoie de dovezi. Putem avea zeci de presupuneri, dar fără dovezi nu putem îngrădi drepturile oamenilor”, a declarat Alexandr Stoianolgo.

Procurorul general a precizat că acea înregistrare video nu poate fi folosită în calitate de dovadă: „Vom face o expertiză dacă este trucat sau nu. Vom întreprinde și alte acțiuni. O învinuire care să se bazeze doar pe acest video nu are nicio perspectivă judiciară”.

Șeful PG a fost solicitat să comenteze și soarta dosarului finanțării PSRM din Bahamas.

„Au fost audiate în jur de 30 de persoane care au primit bani. Toate aceste persoane au întors banii. Totul s-a întâmpat în februarie - martie 2016, iar alegerile prezidențiale au fost în noiembrie. Noi avem și alte întrebări cu privire la acest dosar. Am făcut mai multe solicitări către autoritățile elvețiene și, în dependență de răspunsuri, vom decide cu privire la învinuire. Dacă ea va exista sau nu. Dar vreau să vă spun că e imposibil de calificat acțiunea acestor persoane ca finanțare a PSRM. Vom continua investigația”, a mai spus procurorul general.

În context, Alexandr Stoianoglo a fost întrebat dacă are vreo legătură cu președintele Igor Dodon.

„Nici măcar nu vreau să vorbesc despre asta, pentru că rezultă că mă îndreptățesc în fața tuturor în legătură cu ceva ce de fapt nu există. Nimeni nu atrage atenția că intervenția președintelui la numirea procurorului general este doar o formalitate. Șeful statului a semnat decizia emisă de Consiliul Superior al Procurorilor. Încrederea mi-a fost oferită de procurori, iar sarcina mea este să îndreptățesc această încredere. Când am văzut că legislația s-a schimbat în așa fel încât procuror general putea deveni orice om din stradă, am considerat că e de datoria mea să particip la acest concurs. Nu am vreo obligație în fața niciunei structuri politice și nici nu voi avea”, a menționat acesta.

