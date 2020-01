Stoianoglo, moldovenii și justiția

Zilele trecute lidera PAS Maia Sandu a oferit un interviu pentru TVR Moldova unde a conturat primele teze referitoare la viitoarea campanie prezidențială. Deși a ezitat să-și anunțe participarea în viitoarea campanie prezidențială, declarând că „PAS va susține un candidat care are cele...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

George Simion, lider al Alianței pentru Unirea Românilor (A.U.R.), a vizitat recent cel mai mare viaduct rutier din Europa de Est, care, de altfel, se află în România. Cunoscut sub numele de autostrada Bechtel, românii au investit în acest proiect mai bine de...

Haideți să vedem ce va fi cu dosarul ce vizează finanțarea ilegală a PSRM și a lui Igor Dodon. Cel mai probabil, pentru a deturna atenția publică, se va încerca revenirea la subiectul Furtului Miliardului, Plahotniuc, Candu, mai nou Sîrbu? etc.. se vor relua anchete zgomotoase din orice alt domeniu toate menite să-i facă pe moldoveni să uite de Bahamasuri.

Altă întrebare curioasă este de ce Republica Moldova nu are nicio instituție specializată în investigației, așa cum au spre exemplu americanii - Biroul Federal de Investigații, unde agenții se bucură de drepturi speciale. Dacă tot politicienii, jurnaliștii și experți sunt mari amatori de investigații, anchete, dosare, descoperiri etc, poate o instituții care să fie specializată exclusiv pe investigații care sunt evident „prea complicate” pentru un polițist sau unu-doi procurori.

Atunci, trebuia pus piciorul în prag - Procuror European - sau anticipate imediat. Unii umblă cu prostii de genul că nu are cetățenie sau nu știe legile - anume de asta e și nevoie, să fie cineva fără cumătri și care să nu știe „legile” lor. Dacă ar fi în interesul personal al lui Dodon, îi dă cetățenie oricărui procuror din UE în mai puțin de două minute. Aici merită reținută și poziția celor de la PDM, care la un moment dat anunțau și ei că vor un Procuror General European...dar ceva nu a mers conform planului.

Cu ce se ocupă Procuratura Marii Britanii? Responsabilitatea principală a Crown Prosecution Service este să ofere sfaturi legale poliției și altor agenții specializate în investigații. Spre deosebire de multe țări, procurorii din Marea Britanie n-au nicio putere să ordone începerea unor investigații sau să investigheze direct! Crown Prosecution Service are în jur de 6000 de angajați, iar Marea Britanie o populație de 66 de milioane de locuitori. În R. Moldova, procuraturile au în jur de 600 de angajați la populație reală de sub 3 milioane de oameni. Prin urmare avem un raport de 1 procuror la vreo 11 mii locuitori (UK) și 1 la 5000 de locuitori în Republica Moldova. La numărul de judecători discrepanța este de-a dreptul uriașă - În Anglia și Țara Galilor (aproape 60 de milioane de locuitori) sunt 600 de judecători, în R. Moldova la 3 milioane sunt 450 de judecători. Pentru ce avem nevoie de atâția procurori și judecători în R. Moldova nu ne-a explicat deocamdată nimeni. Cei din PPDA/PAS au tăcut la acest subiect, atunci au fost la Guvernare au pus problema complet greșit, în loc sa atace fundamental miezul problemei, ei au crezut că le va face cadou cineva cheița de la ușa de „aur”. A fost clar că cei de la ACUM nu vor obține procuratura, exact cum n-au obținut - SIS-ul, CNA-ul sau CC-ul.

Problema unor cazuri cu rezonanță și rezultatele pe acele dosare este diferită de funcționarea Procuraturii și modului în care cetățenii simpli interacționează cu ea. Haideți să ne imaginăm o procuratură în care cetățenii simpli nu se pot baza, în schimb, va condamna cu rapiditate și viteză politicieni și oameni de afaceri (cazuri celebre/ de rezonanță). Vor fi oare cetățenii „mulțumiți” și „fericiți” de profesionalismul și independența procurorilor dacă justiția se va „face” doar „undeva acolo sus”, iar pentru ei nu? Să luăm exemplu Marii Britanii, unde evident că întregul lor sistem este construit altfel, are o altfel de tradiție și mecanisme, nu sugerez să-i „copiem”, ci doar să ne uităm ce mai fac și alții în domeniul justiției.

Multă cerneală a curs în ultimii 10 ani despre reforma justiției... Am avut 20 de guverne în 30 ani, fiecare al doilea venea și reformă de doamne ferește totul și justiția ajungea într-un asemenea hal, încăt era numai bună s-o mai reformezi odată.

