Peste 600 de milioane de euro vor fi investiți în acest an în plajele de pe litoral distruse în sezonul rece și ca urmare a schimbărilor climatice. Comisia Europeană a aprobat finanţări de aproape două miliarde de euro pentru mai multe proiecte de infrastructură, printre...

Ford a anunțat oficial că al doilea model pe care îl va produce în uzina auto din Craiova se numește Ford Puma și este un SUV care va fi poziționat între Ford EcoSport și Ford Kuga. Modelul Ford Puma va intra în producție în a doua parte a acestui an și va fi...

Prima doamnă din Republica Moldova, Galina Dodon, are salariu dublu faţă de soţul său, preşedintele Igor Dodon, arată declaraţia de avere depusă de şeful statului la Autoritatea Naţională de Integritate (ANI).

Primăria Orhei continuă “Operațiunea Curtea” cu lucrări de modernizare la o nouă adresă - 31 August nr. 7, 9, 11. Curtea de bloc are o lungime de 300 de metri și o suprafață a carosabilului de 765 de metri pătrați.

În acest an, în cadrul proiectului Drumuri Bune 2 vor fi reparaţi 2.600 de kiolometri de drum. Subiectul a fost discutat în debutul de astăzi a şedinţei Guvernului. Potrivit premierului în exerciţiu Pavel Filip, bani pentru reabilitarea drumurilor sunt prevăzuţi...

Întrebat despre faptul că Brazilia ar putea deveni partener, el a spus: "Ei bine, cineva trebuie să propună și trebuie să fie și o cerere din partea Braziliei, dar ... am convenit cu Columbia să facem din Columbia un partener apropiat al NATO și, bineînțeles, este absolut posibil să avem mai mulți parteneri în America Latină, trebuie să fie o dorință exprimată din partea Americii Latine și, bineînțeles, este ceva ce trebuie să discutăm între cei 29 de aliați ".

"Până în 2017, NATO nu avea parteneri în America Latină și apoi în 2017 am primit primul partener, care era Columbia, și să fim un partener apropiat al NATO este un lucru bun pentru NATO și pentru țara parteneră", a declarat ;eful alianţei pentru Reuters într-un interviu înainte de conferinţa NATO de la Washington.

