Stoltenberg: NATO își consolidează prezența în Europa de Est pentru a preveni conflictul

Alianța își consolidează prezența în Europa de Est pentru a preveni conflictul cu Rusia, a declarat secretarul general al Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), Jens Stoltenberg, în timpul unui discurs la Forumul Economic Mondial de la Davos.



În cadrul unei discuții privind viitorul alianței transatlantice, el a fost întrebat dacă este posibilă ocuparea de către Rusia a Republicii Belarus. „În primul rând, cred că ar trebui să plecam de la premiza că acest lucru nu se va întâmpla”, a spus Stoltenberg. În același timp, el a menționat că este extrem de important să se apere suveranitatea și integritatea teritorială a fiecărei țări din Europa.

„Reieșind din asta am văzut Rusia încălcând integritatea teritorială a țărilor învecinate, Rusia are trupe în Moldova fără permisiunea guvernului de la Chișinău, are trupe în două părți ale Georgiei – Abhazia și Osetia de Sud, și, bineînțeles, a anexat ilegal Crimeea și destabilizează estul Ucrainei, ați văzut acțiuni agresive în Marea Azov „, – a spus secretarul general al NATO.

El a vorbit și despre măsurile luate de NATO.

„Ca răspuns față de acțiunile agresive ale Rusiei, am întărit în mod semnificativ capacitatea de luptă a forțelor noastre, am întărit prezența noastră în partea de est a Alianței, aliații europeni investesc acum mai mult în apărare, iar SUA își mărește prezența în Europa. Motivul pentru care facem acest lucru este sa prevenim conflictele”, a subliniat el.

„Principala explicație pentru descurajarea din partea NATO este de a transmite un semnal clar oricărui potențial agresor că, dacă un aliat este atacat, NATO îi va fi alaturi ca un întreg. Și acesta este cel mai bun mod de a evita orice conflict”, a subliniat Stoltenberg.