STOP activităților recreaționale ilegale, barbare și distructive în arealul Rezervației Cultural-Naturale „Orheiul Vechi” și în alte rezervații și arii naturale protejate de stat

Stimate domnule Renato Usatii, cu mare reținere folosesc sintagma „stimate”, dar voi fi politicos în continuare. Am urmărit cu multă atenție declarația dumneavoastră...

Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, aflat sub presiune din cauza sancţiunilor dictate de Uniunea Europeană, a cerut marţi sprijin suplimentar din partea Rusiei, în...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

S-a născut în 1872 in comuna Truşeni din împrejurimile Chişinăului.

În cimitirul Mănăstirii Cernica, printre mormintele pătimiţilor basarabeni, am aflat şi despre mormântul modest al lui Theodor Inculeţ.

„În data de 22 iunie 1941, Armata Română avea să treacă Prutul cu un singur scop, iar acela nu era dobândirea de noi teritorii: eliberarea de sub ocupația...

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

De Ziua Mediului, în cadrul drumeției pe traseul Trebujeni-Furceni, echipa Asociației Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic a surprins unități de transport cuadricicluri care fac tururi distractive prin aria protejată de stat, punând în pericol flora și fauna rezervației, distrugând masivele de calcar și versanții pitorești ai râului Răut. După publicarea imaginilor, mai mulți cetățeni au semnalizat și alte activități contrare legii și cu impact distructiv asupra peisajului din acest areal: tururi pe motociclete pe versanții fragili, escaladarea malurilor stâncoase cu unități de transport cu „gheare”, extragerea pietrei din malurile stâncoase. Aceste activităţi sunt contrare statutului de arie protejată și trebuie curmate neîntârziat, altfel riscăm a pierde definitiv peisajul și speciile rare din Rezervația Cultural-Naturală „Orheiul Vechi”, dar și din alte arii naturale protejate de stat. Potrivit art. 37, alin. (1) din Constituție garantează că fiecare om are dreptul la un mediu înconjurător neprimejdios din punct de vedere ecologic pentru viață și sănătate, precum și la produse alimentare și obiecte de uz casnic inofensive iar art. 59 din Constituție stabilește obligația fiecărui cetățean de a proteja mediul înconjurător, conserva și ocroti monumentele istorice și culturale. La fel, art. 98 din Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat nr. 1538 din 25.02.1998, prevede sancționarea persoanelor pentru folosirea ariilor naturale protejate în alte scopuri decât în cele prevăzute de lege, deteriorarea sau distrugerea ariilor naturale protejate, precum și organizarea și desfășurarea neautorizată de activități economice, de turism și agrement. Respectiv, persoanele fizice și juridice sunt obligate să repare daunele și prejudiciile produse prin încălcarea prevederilor legale privind protecția mediului înconjurător în modul şi mărimile stabilite de legislație. De menționat că pe teritoriul Parcului Național și Rezervației pot fi găsite specii vegetale rare pe plan regional şi european, multe plante de aici figurând în Cartea Roşie a Republicii Moldova, listele roşii ale ţărilor limitrofe (România şi Ucraina) şi în Lista Roşie a Europei. De asemenea, se găsesc specii de reptile și amfibieni în pericol de dispariție. Complexul Orheiul Vechi reprezintă o rezervaţie istorico-culturală şi naturală, pe o suprafaţă de 6923,0 ha (4472 ha – zona de protecţie şi 2451 – zona tampon), cuprinde în totalitate teritoriul comunei Trebujeni, inclusiv satele Trebujeni, Butuceni şi Morovaia, ariile naturale protejate „Trebujeni” şi „Jeloboc-Furceni”, masivele păduroase „Pădurea Ţiganca”, „Pădurea Bacota”, defileul râului Răut cu defileurile adiacente, complexele istorico-arheologice din zonă etc. În context, în temeiul art. 98 din Legea 1538/1998 și art. 89, 91 al Legii nr. 1515/1993, semnatarii solicită Guvernului și tuturor autorităților responsabile: stoparea imediată a activităților „motorizate” de divertisment cu factor distructiv asupra stâncilor, florei și faunei din arealul rezervației protejate și calcularea prejudiciului cauzat mediului. De asemenea, atragem atenția reprezentanților mass-media de a nu promova prin TV și alte materiale media, agenții economici care, prin activitățile lor, își bat joc de patrimoniul natural și pun în pericol de distrugere totală a rezervațiilor peisagistice, care sunt mândria Republicii Moldova.

În fiecare an, la data de 12 iunie, este marcată Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor.

Solstiţiul de vară are loc anul acesta luni, la ora 06:32, ziua de 21 iunie fiind cea mai lungă din an şi marcând începutul verii astronomice. Durata zilei va fi de 15h 32m, cea a...

Era liberei circulații a transformat totul, de la securitatea și locația muncii până la prețurile din magazine, scrie The Financial Times într-o analiză în care...

Robert Downey Sr., cineast cunoscut pentru titluri ca „Putney Swope” şi „Boogie Nights” şi tatăl actorului Robert Downey Jr., a murit la New York, pe 7 iulie, la...

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)