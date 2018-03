STOP CADRU // The New York Times scrie despre votul istoric din Parlamentul României

Adunarea solemnă dedicată marelui Centenar, care a avut loc Parlamentul de la București, a fost un eveniment de importanță majoră și pentru spațiul internațional. Subiectul a fost mediatizat și de The New York Times.





Cotidianul a scris despre faptul că Parlamentul român a declarat că va reveni la reunificarea cu Republica Moldova.

De asemenea, acesta mai scrie că deputații români și-au exprimat sprijinul pentru reunificarea cu țara vecină, Moldova, într-un vot simbolic marți, 27 martie. Acesată reunificare are menirea să sublinieze legăturile istorice apropiate, însă președintele Parlamentului Republicii Moldova a declarat că țara sa își prețuiește independența, scrie The New York Times.





„Majoritatea cetățenilor doresc astăzi Moldova ca stat independent”, a declarat președintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu, la București, ceea ce au remarcat și jurnaliștii de la cunoscutul ziar de peste ocean.

De asemenea în articol se specifică faptul că tot Candu a făcut declarațiile pentru reporteri, după ce a votat pentru Unire în cadrul Adunării solemne dedicată aniversării comemorative. La fel publicația americană scrie că Republica Moldova este o țara mică, fără ieșire la mare, care este împărțită politic între susținătorii legăturilor strânse cu Moscova și cei care doresc ca Moldova să urmeze în cele din urmă România.

