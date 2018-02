STOP CADRU / Un fost primar liberal îl ATACĂ DUR pe Chirtoacă: Până a fi arestat, nu v-am auzit să vorbiți despre dictatură și binom, din contra, vă simțeați confortabil în alianța cu Partidul Democrat”

„Stimate domnule ex-primar al Chișinăului, Dorin Chirtoacă, am urmărit cu atenție afirmațiile făcute de dumneavostră, atât în cadrul conferinței de presă organizată la sediul Partidului Liberal, cât și la diferite emisiuni tv, unde m-ați acuzat că am parăsit PL și am aderat la PUN la presiunea Partidului Democrat. Cu riscul de a vă dezamăgi vă marturisesc că, nimeni nu m-a presat pentru a adera la PUN. Motivul pentru care am părăsit Partidul Liberal este comportamentul lui Mihai Ghimpu și comportamentul dumneavoastră”, a scris pe pagina sa de Facebook primarul comunei Băcioi, Vitalie Șalari.

Acesta a mai mărturisit că ani de zile a muncit pentru PL convins că muncea pentru Unire, însă în timp ce el și colegii săi activau pentru ideea națională, Mihai Ghimpu și Dorin Chirtoacă făceau alianță cu Vladimir Plahotniuc. „Când nouă ni se făceau dosare penale, Mihai Ghimpu promova desemnarea domnului Vladimir Plahotniuc la funcția de Prim-ministru al R. Moldova. Până a fi arestat nu v-am auzit să vorbiți despre dictatură și binom, din contra, vă simțeați foarte confortabil în alianța cu Partidul Democrat. La fel de confortabil v-ați simțit și când, Mihai Ghimpu cu sprijinul lui Igor Dodon l-a demis pe Anatol Șalaru”, a mai scris Șalari.

El spune că a aderat la Partidul Unității Naționale, pentru că are încredere în președintele Traian Băsescu, iar PUN este partidul Unirii și oportunității de a aduce bunăstarea, prosperarea și lucrurile frumoase la noi acasă. „Și eu și dumneavoastră știm că Partidul Liberal s-a transformat într-un SRL aflat la dispoziția lui Mihai Ghimpu și a camarilei sale pe care o cunoașteți foarte bine. Prin corupția pe care ați admis-o în primaria Chișinău, prin înțelegerile oculte pe care Mihai Ghimpu le-a făcut, nu în interesul oamenilor, dar exclusiv în interesul camarilei, ați compromis ideea de unire, ați dezamăgit și ați murdărit prin corupție idealul tuturor românilor”, a ținut să menționeze primarul de Băcioi.





Vitalie Șalari în acuză pe Dorin Chirtoacă și de faptul că și-a dat demisia tot în interes personal, pentru că dacă i-ai fI păsat de oameni, ar fi făcut acest pas înainte de referendum și nu ar fi admis cheltuirea a câtorva milioane de lei. „Măcar în al doisprezecelea ceas, domnule Chirtoacă, treziți-vă”, a conchis fostul membru PL.

TIMPUL.MD