STOP FALS /// FAKE NEWS /// R. Moldova NU ARE DATORII FAȚĂ DE GAZPROM

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

„ Datoria Republicii Moldova față de Gazprom a urcat la 6,44 miliarde de dolari , iar tranzitul de gaze s-a redus cu 45%, scrie Mold-street.com. În prima jumătate a acestui an, veniturile întreprinderii Moldovagaz de la tranzitul de gaze s-au diminuat, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, cu peste 45%, până la 15,32 milioane de dolari, arată date publicate de gigantul rus Gazprom, citate de site-ul moldovenesc. O scădere atât de abrupta a veniturilor de la tranzitul de gaze are o explicație simplă: s-a diminuat abrupt volumul de gaze ce este transportat de Gazprom prin conductele ce trec prin teritoriul Republicii Moldova spre statele din Balcani. Potrivit sursei citate, ar exista riscul ca, de la 1 ianuarie 2020, acest tranzit să fie redus și mai mult, ba chiar sistat, dacă companiile Naftogaz și Gazprom nu vor ajunge la o înțelegere privind tranzitul de gaze prin teritoriul Ucrainei„, informează Europaliberă.

