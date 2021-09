Stresul, depresia, frustrarea și furia fac oamenii nefericiţi și afectează negativ sănătatea şi longevitatea

Reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) sunt de părere că PNL - USR PLUS - UDMR trebuie să îi retragă sprijinul politic lui Florin Cîțu, după apariția celui...

Unul dintre reperele majore ale orașului São Paulo, Brazilia - clădirea Federației Industriilor (FIESP), construită în 1979, care are un design piramidal și o înălțime de...

Socialitul Igor Dodon s-a arătat deranjat de dedecizia Parlamentului Republicii Moldova de legislatură nouă, sub conducerea lui Igor Grosu. Acesta a refuzat să trimită observatori pentru...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

La sase decenii de la consumarea ei, colaborarea Hitler-Stalin, 'autentificata' de acordurile dintre cei doi prezinta inca pete albe. Am constatat-o deja atunci cand arhivele rusesti ne-au relevat...

Inceputul de secol al XVI-lea aducea in tinuturile inzapezite ale Rusiei un monarh cum lumea nu mai vazuse inca de pe vremea imparatilor romani. Sadic, mistic, sangeros dar in acelasi timp diplomat...

Sfantul Mucenic Vavila a trait in vremea imparatului Numerian. Acest imparat dupa ce a jertfit idolilor pe copilul unui conducator pagan, dat drept zalog pentru pace, a mers catre biserica in...

Nasterea Maicii Domnului este primul praznic din Anul bisericesc, care incepe la 1 septembrie. Fecioara Maria s-a nascut din parinti foarte inaintati in varsta, Ioachim si Ana, ca rod al...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Studiul a mai constatat că dublarea nivelurilor de cortizol a fost asociată cu un risc cu 90% mai mare de a avea un eveniment cardiovascular. De fiecare dată când nivelurile combinate ale tuturor celor patru hormoni de stres s-au dublat, riscul de a dezvolta tensiune arterială a crescut între 21% şi 31%. Efectul a fost mai pronunţat la persoanele cu vârsta sub 60 de ani, o constatare îngrijorătoare, potrivit cercetătorilor.

„Nu ar trebui să ne ignorăm capacitatea de a ne influenţa starea de bine”, a spus Ackrill, care nu a fost implicat în studiu. Stresul are un impact mai mare asupra tinerilor Noul studiu a urmărit 412 adulţi cu vârste cuprinse între 48 şi 87 de ani, cu tensiune arterială normală, măsurând nivelul hormonilor de stres în mai multe momente, între 2005 şi 2018. Nivelurile hormonale au fost apoi comparate cu orice evenimente cardiovasculare care ar fi putut să apară, precum hipertensiune arterială, dureri de inimă, atacuri de cord şi intervenţii chirurgicale de bypass. Studiul a testat trei hormoni – norepinefrină, epinefrină şi dopamină – care reglează sistemul nervos autonom şi controlează astfel de funcţii involuntare ale corpului precum ritmul cardiac, tensiunea arterială şi respiraţia. Inoue şi echipa sa au analizat, de asemenea, nivelurile de cortizol, un hormon steroid care este eliberat de organism ca reacţie la stres acut, cum ar fi pericolul. Odată ce pericolul a trecut, corpul reduce debitul de cortizol, dar dacă o persoană este stresată continuu, nivelurile de cortizol pot rămâne ridicate.

„Stresul, depresia, frustrarea, furia şi o perspectivă negativă asupra vieţii nu numai că fac oameni nefericiţi, ci afectează negativ sănătatea şi longevitatea”, a spus Levine, care a condus declaraţia ştiinţifică a AHA privind legătura dintre bunăstarea mentală şi bolile de inimă. La elaborarea declaraţiei AHA, „ne-am uitat la toate datele pe care le-am putut găsi şi am ajuns la concluzia că factorii psihologici negativi de sănătate, cum ar fi stresul, au fost în mod clar asociaţi cu mulţi factori de risc cardiovascular”, a spus Levine.

Un alt studiu care evidenţiază legătura dintre minte şi sănătatea inimii unei persoane, a spus cardiologul Dr. Glenn Levine, profesor de medicină la Baylor College of Medicine din Houston care nu a fost implicat în studiu.

Cercetătorii au constatat că stresul are un impact mai mare asupra tinerilor, relatează Mediafax .

Era liberei circulații a transformat totul, de la securitatea și locația muncii până la prețurile din magazine, scrie The Financial Times într-o analiză în care...

Robert Downey Sr., cineast cunoscut pentru titluri ca „Putney Swope” şi „Boogie Nights” şi tatăl actorului Robert Downey Jr., a murit la New York, pe 7 iulie, la...

Ziua internațională a prieteniei, marcată în fiecare an la 30 iulie, a fost adoptată oficial de ONU în 2011, în ideea de a transmite mesajul că prietenia între popoare,...

Unii cred că este rușinos să cumperi haine dintr-un magazine second hand. În România, încă mai există prejudecăţi legate de tendinţele SH. Peste graniță, fenomenul s-a...

Marcarea în fiecare an a Zilei internaţionale a carităţii a fost decisă de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), prin Rezoluţia /RES/ 67/105. Scopul acestei...

