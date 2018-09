Structurile de forță ale Transnistriei au blocat accesul unor funcționari de la Chișinău, efectuând percheziții și ridicând acte oficiale

„Aceste evenimente demonstrează o dată în plus abuzurile comise de Tiraspol prin care se încalcă dreptul la libera circulație în Zona de Securitate și reprezintă un argument forte pentru promovarea conceptului privind asigurarea securității și liberei circulații în Zona de Securitate de către contingentul militar de pacificare în comun cu Poliția și așa-numita „miliție”, consideră reprezentanții Chișinăului în cadrul Comisiei Unificate de Control.

În același timp, reprezentanții CUC au cerut explicații referitor la acțiunile de masă cu caracter militar organizate la 7-9 septembrie curent de către structurile militare ale Tiraspolului în apropiere de localitatea Merenești, în sectorul de sud al Zonei de Securitate. La aceste acțiuni au fost implicați circa 500 de studenți-militari, inclusiv minori: cadeți, suvoroviști, care sub îndrumarea militarilor transnistreni au urmat un curs de pregătire cu utilizarea echipamentelor militare.

12 Septembrie 2018

Prima dată m-am despărţit de casă, pentru mai mult timp, la o vârstă fragedă. Începeam clasa a XI-a, încă nu împlinisem 16 ani, și am plecat pentru un an în SUA. În urma unui concurs al Fundației Soros Moldova, am fost selectat pentru un schimb...