Struguri sau mere în loc de fructe exotice. Moldovenii sunt încurajaţi să cumpere PRODUSE AUTOHTONE

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Am arătat în numărul precedent că româna, la fel ca celelalte limbi romanice, a moștenit din latină aproximativ 2000 de cuvinte-bază. Dacă ținem seama de felul cum s-au transmis aceste cuvinte diverselor limbi romanice, constatăm că aproximativ 500, adică o pătrime, au...

În urmă cu un an an, pe 20 februarie 2018, drama unor părinţi români din Italia, trecuţi prin şocul pierderii unui copil, a fost dublată de o întâmplare aproape la limita incredibilului.

„Decizia ne este favorabilă: am reușit să dovedim că Rusia ca stat este vinovată de pierderea activelor noastre în Crimeea și că ar trebui să fie responsabilă pentru acest lucru”, a explicat șeful companiei, Andrei Kobolev.

Polițiștii verifică circumstanțele în care artistul Keith Flint a decedat. Moartea solistului Prodigy nu era considerată ca fiind suspiciosă, potrivit The Sun.

"Dăruim fructe plus flori. Fructele cu siguranţă sunt mai ieftine ca florile, sunt hrănitoare, sunt sănătoase şi gustoase. Nu putem să uităm de flori, e nevoie de o armonie în toate", a mai adăugat Codreanu.

Această întreprindere din satul Bucovăţ raionul Străşeni trebuie să mai vândă peste două mii de tone de mere pentru a-şi goli frigiderele. Din cele cinci mii tone de fructe depozitate iniţial, practic jumătate am reuşit să vindem, susţine reprezentantul companiei.

"Am mai dus la export. Polonia, România. Nu ştiu cât o să mai meargă aceşti struguri căci afară timpul ne dă de ştire că e cam termină. Ar fi un gest dacă toţi vor procura producţie autohtonă. Strugurii mai pot fi păstraţi aici în frigider încă cel mult 20 de zile. Pentru ca în acest timp producătorul să poată vinde toată cantitatea, trebuie să comercializeze zilnic câte 600 de lăzi", a mai spus producătorul.

Un kilogram de struguri sau de mere în schimbul unui kilogram de banane sau portocale ne-ar ajuta foarte mult, susţin fermierii.

Deşi noul an agricol, practic a şi început deja, ei spun că în frigidere mai au sute de tone de fructe. Creşterea volumului de producţie, atât la nivel naţional cât şi internaţional a dus la suprasaturarea pieţelor ţintă, fapt ce a îngreunat comercializarea producţiei în acest an.

