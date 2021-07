Studii în România | Unele din avantajele de a fi student la București

București, capitala României, este cel mai mare centru universitar. Studenții se pot bucura de avantajele oferite de peisajul cultural și academic deosebit de divers și dinamic oferit de capitală.

Studenții basarabeni pot aplica la facultățile din cadrul Universității Politehnice, Universității Tehnice de Construcții, Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, Universității din București, Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila", Academiei de Studii Economice din București Licență, Universității Naționale de Muzică, Universității Naționale de Arte, Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale", Universității Naționale de Educație Fizică și Sport, Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

Asociațiile și organizațiile neguvernamentale ca Uniunea Studenților din România, Asociațiile Studențești pentru Basarabeni sau alte grupuri îndeamnă tinerii să se integreze în activitățile studențești cu un rol educativ, cultural sau de entertaiment.

Cultura contribuie la crearea personalității membrilor societății, modelând comportamentul oamenilor. Astfel, un student bucureștean are posibilitatea de a se dezvolta la nivel educațional, cultural și spiritual prin multitudinea de opțiuni pe care le oferă atât universitățile din București, cât și locurile istorice, muzeele sau teatrele din capitală. De exemplu, un student are posibilitatea să viziteze ,, Muzeul Satului” ce are o expoziție permanentă, acoperând o suprafață de 14 ha, 380 de monumente, 60.000 de obiecte în colecțiile de patrimoniu și peste 250.000 de documente de arhivă referitoare la sat și la viața sa tradițională. Centru Vechi al Bucureștiului sau Centrul Istoric, cum i se mai spune. Acesta este atestat pentru prima oară în jurul anului 1600, atunci când s-au deschis primele hanuri și prăvălii în zona Curții Domnești. Dezvoltarea ulterioară a zonei s-a datorat concentrării puterii politice și economice la București, când aceasta după 1660 a devenit capitala Țării Românești. Aici poți găsi obiective turistice, cum ar fi: Palatul Voievodal Curtea Veche, Biserica Stavropoleos, Banca Națională a României, Hanul lui Manuc, Carul cu bere și altele. Prin proximitatea Centrului Vechi mai poți vizita obiective turistice ca: Palatul C.E.C., Parcul Cișmigiu, Muzeul Național de Istorie și te poți bucura de o plimbare pe Calea Victoriei.

Bucureștiul nu înseamnă doar viață culturală și academică, este totodată cel mai mare și vibrant centru economic și de bussines al României, ceea ce înseamnă că ai posibilitatea să efectuezi stagii de practică sau chiar să te angajezi part-time în capitală.

