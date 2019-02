STUDIU | PDM este cel mai vizibil în campanie electorală. Blocul ACUM este pe locul patru

Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur și Grigorie de Nazianz au fost întotdeauna considerați stâlpi ai bisericii. De la primii doi am moștenit și textul liturghiilor pe care Biserica Ortodoxă le săvârșește. Cel mai des are loc Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur,...

Acrești ciorba cu zeamă de varză? Foarte bine faci. Nu strică nici să bei câte un pahar cu zeamă de varză pe zi. Aceasta are un conținut ridicat în minerale – mai ales calciu și zinc. De aceea, este produsul perfect pentru această perioadă din an.

Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, a respins propunerea unor deputați din Bundestag care cred că se poate ajunge la un ”compromis” cu Rusia in problema Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF), dacă Moscova își va reloca rachetele spre est, astfel...

Moldova are nevoie de timp şi de stabilitate, pentru a păşi sigur pe drumul normalităţii şi bunăstării. Opinia a fost exprimată de liderul PDM, Vlad Plahotniuc, în cadrul unor întâlniri cu oamenii din Făleşti, în cadrul Caravanei Electorale a PDM.

Un tânăr de 24 de ani a murit în Texas, SUA, săptămâna trecută, după ce ţigara electronică i-a explodat în faţă. Explozia i-a secţionat artera carotidă. Bărbatul a fost găsit de bunica sa într-o baltă de sânge, transmite The New York Post.

Mai mult de o treime dintre moldoveni (34,4%) consideră că democrații sunt cei mai activi în campania pentru alegerile din 24 februarie. Pe locul doi sunt socialiștii, care au fost vizibili pentru 20,2% dintre moldoveni. TOP-3 al celor mai active formațiuni politice este încheiat de Partidul Șor, nominalizat de 10,5%. Blocul electoral ACUM, format din PAS și PPDA, este pe poziția a patra. 8,3% dintre moldoveni consideră că binomul Sandu-Năstase are o campanie electorală vizibilă.

Partidul Democrat este cel mai activ și are cea mai atractivă campanie electorală. Concluzia se regăsește în noul sondaj al IMAS, realizat în ianuarie.

